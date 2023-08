ETF, opportunità e svantaggi: li spiega il consulente finanziario Giovanni Setti

Oggi si sente parlare spesso di ETF, considerando che questi strumenti presentano delle importanti opportunità, come la diversificazione del proprio portafoglio, la semplicità in termini di negoziazione e i costi bassi. Di contro, come avviene per ogni altra forma di investimento, gli ETF presentano anche alcuni svantaggi, che è sempre il caso di tenere a mente. Per questo motivo, conviene ascoltare il parere degli esperti del settore, come nel caso di Giovanni Setti, un consulente finanziario indipendente con una grande esperienza nel settore.

ETF, vantaggi e svantaggi: cosa ne pensa Giovanni Setti?

Secondo quanto riporta Giovanni Setti nella sua come investire in ETF, i vantaggi di questi strumenti finanziari sono numerosi. In primis la diversificazione, dato che gli ETF consentono agli investitori di distribuire i propri investimenti su una vasta gamma di asset, riducendo così i rischi associati ai singoli titoli o mercati. In secondo luogo, gli ETF offrono una flessibilità senza pari, visto che si possono acquistare o vendere in qualsiasi momento. Inoltre, gli ETF sono noti per i loro costi operativi generalmente bassi: una caratteristica che li rende particolarmente adatti per chi desidera ottimizzare le proprie risorse. Infine, grazie agli ETF, è possibile accedere a vari mercati, settori e prodotti finanziari, dagli immobili fino ad arrivare alle obbligazioni.

Il consulente finanziario indipendente Setti, però, mette in evidenza anche alcuni svantaggi legati agli investimenti in ETF. Si parla ad esempio del prezzo delle commissioni di negoziazione, che possono diminuire il rendimento complessivo del portafoglio, soprattutto per chi effettua operazioni di compravendita con una discreta frequenza. Un altro aspetto da considerare è il divario che può esistere tra il valore netto dell'asset (NAV) dell'ETF e il suo prezzo di negoziazione sul mercato, che può comportare dei costi aggiuntivi. Infine, Giovanni Setti sottolinea i rischi legati alla liquidità e alle fluttuazioni di prezzo.

Perché fidarsi del parere di Giovanni Setti?

Giovanni Setti è un consulente finanziario indipendente con un seguito di decine di migliaia di follower e con una serie di pubblicazioni su piattaforme importanti come Forbes e Money. Inoltre, è anche l’autore del libro “Come investire partendo da zero”. Sul sito www.giovannisetti.it si trovano diversi riferimenti al suo curriculum e alla sua esperienza nel campo degli investimenti, oltre ad alcune cifre importanti. Setti, infatti, gestisce un portafoglio per i clienti superiore ai 20 milioni di euro: un dato che testimonia la fiducia e la stima di cui gode presso la sua clientela.

Ma perché fidarsi del suo parere sugli ETF e, in generale, sulle strategie di investimento? Non solo per la sua grande esperienza diretta, o per la sua bravura, ma anche per quel che rappresenta la sua figura. Setti è un consulente finanziario indipendente, dunque - rispetto ad un classico consulente bancario - opera al 100% per il beneficio dei propri clienti.

I consigli di Setti sono focalizzati sulle necessità del cliente e non sull'esigenza di vendere un determinato prodotto per incassare le commissioni, come avviene con i consulenti delle banche. La sua indipendenza, dunque, gli permette di fornire consigli imparziali e mirati.