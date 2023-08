Al Santuario di Monserrato ritorna il raduno degli sposi di Borgo San Dalmazzo

Domenica 3 settembre alle ore 16, al Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo si terrà una celebrazione di ringraziamento e di affidamento alla Madonna di Monserrato alla quale sono invitati tutti coloro che si sono uniti in matrimonio in Santuario indistintamente dall’anno di celebrazione.

Il Santuario di Monserrato è uno luogo molto importante non solo per i borgarini, tanto che in molti lo hanno scelto e lo continuano a scegliere come luogo di fede per celebrare il loro matrimonio.

Al termine momento conviviale con brindisi sul sagrato del Santuario.