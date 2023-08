Alba: all'arena del Parco Tanaro la sanremese Marianne Lanteri

Sabato 9 settembre presso la nuova Arena del Parco Tanaro di Alba, avrà inizio una nuova rassegna di eventi che sta particolarmente a cuore a Collisioni, dedicata questa volta alla tradizione della musica da ballo e delle grandi orchestre italiane. Una rassegna che continuerà con nuovi appuntamenti anche nel periodo invernale al Collisioni Circus per tutti gli amanti del liscio e della danza.



Ospite del primo appuntamento, ad ingresso completamente gratuito sarà una superstar del genere, Marianna Lanteri, l’artista di Sanremo che ha coltivato fin dai sei anni la passione per il canto e la danza, ed è diventata famosa al grande pubblico quando diventa la voce dell’Orchestra italiana di Bagutti, per poi intraprendere la carriera solista nel 2011 esibendosi davanti a 5000 persone nel palazzetto di Salso Maggiore. L’Usignolo d’Italia, come la chiamano i fan sarà ospite con la sua orchestra, diretta da Beppe Carnevale, per un grande concerto all’Arena di Collisioni presso il Parco Tanaro di Alba. Un concerto ad ingresso gratuito in perfetta sintonia con la progettualità del comune di Alba e di Collisioni, di rendere la nuova area un luogo capace di offrire occasioni di socialità e aggregazione a fasce di pubblico diversificate, nell’ambito del grande impegno economico e logistico che l’amministrazione al fianco di Collisioni stanno compiendo per riqualificare il parco, non solo con nuova piantumazione, illuminazione pubblica e installazione di nuovi presidi per la raccolta differenziata, ma anche attraverso proposte che permettano di abitare il Parco e non lasciarlo alla mercè del degrado ambientale e sociale.



“Il progetto di un Parco Tanaro più aperto alla città” commentano l’Assessore al Turismo e agli eventi Emanuele Bolla e l’assessore alle Politiche familiari, ai Servizi Sociali, assistenziali e al volontariato Elisa Boschiazzo “passa anche da eventi capaci di richiamare un pubblico di tutte le età. Con questa serata di musica apriamo a un pubblico diverso da quello dei concerti rivolti ai giovani e ai giovanissimi, contribuendo ad animare sempre di più un’area importante della città che sta vivendo un rilancio radicale, strategico per la nostra amministrazione, che interessa e coinvolge ogni fascia della popolazione albese”.



L’evento è possibile anche grazie al sostegno di Fondazione CRC e dal nuovo bando Explora che agevolerà la messa in rete di diversi soggetti beneficiari e l’organizzazione di pullman gratuiti da altre città limitrofe.



Per l’occasione verrà installata anche la nuova pista da ballo di Collisioni e saranno presenti banchetti e stand per riproporre i piatti della tradizione, dai ravioli al plin, ai vini locali che ricreeranno presso il parco di Alba il classico clima di festa di fine estate.



Per chi gradisce prenotare un tavolo per la serata, del tutto gratuito, scrivere a prenotazioni@collisioni.it.