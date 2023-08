Cuneo, c'è ancora tempo fino al 17 settembre per visitare la mostra su Leonardo a Palazzo Samone

La mostra dedicata a Leonardo presso Palazzo Samone a Cuneo il 17 settembre concluderà il suo affascinante percorso dopo aver già raggiunto in questi mesi un grande successo di pubblico.

In particolare, la "Tavola Lucana" e il coinvolgente percorso interattivo hanno riscontrato un entusiasmo travolgente da parte dei visitatori. La "Tavola Lucana" si è rivelata un gioiello incantevole, incorniciando la genialità di Leonardo con una bellezza senza tempo.

La sua presenza ha catturato l'immaginazione dei visitatori, immergendoli nelle meraviglie dell'arte e della creatività rinascimentale. Il percorso interattivo ha offerto un'esperienza coinvolgente e immersiva, trasportando i visitatori in un viaggio attraverso la mente e le opere del maestro.

Questo approccio dinamico ha creato un ponte tra passato e presente, permettendo al pubblico di vivere l'arte e la scienza di Leonardo in modo profondo e personale. Il successo di questa mostra rimarrà senza dubbio un capitolo indimenticabile nella storia culturale di Cuneo.

La partecipazione e l'entusiasmo dei visitatori sono una testimonianza del potere di connessione che l'arte esercita sulla nostra vita e sulla nostra comprensione del mondo. "Non è una mostra convenzionale - dichiara Georges Mikael, presidente di Be local - dedicata sia ai cultori dell’arte ma anche alle famiglie con bambini. Questa celebrazione del genio di Leonardo da Vinci è stata un trionfo non solo per i curatori e gli organizzatori, ma anche per ogni visitatore che ha avuto l'onore di parteciparvi".

Anche se le porte della mostra si chiudono, il suo impatto e la sua influenza continueranno a echeggiare. L'eredità di Leonardo e il ricordo di questa esperienza straordinaria si fonderanno con il tessuto stesso della città, ispirando futuri eventi culturali e arricchendo la comunità con il suo spirito di scoperta e meraviglia.

La mostra è stata organizzata dall’associazione Be Local, da Piemonte Musei e dalle associazioni Insieme e Cavalieri delle Langhe ed ha visto il patrocinio del comune di Cuneo, della Provincia e della Regione Piemonte insieme al sostegno della Fondazione CRC..

Autorevoli sponsor hanno inoltre sostenuto questa iniziativa culturale che punta a portare sul territorio grandi opere. Nei prossimi mesi aprirà a Mondovì, una mostra dal titolo “il Barocco è pop”. Fino al 17 settembre la mostra e’ aperta tutti i giorni dalle 11,30 alle 19,00 (escluso ilMercoledì).