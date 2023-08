Fino al 28 agosto la grande Festa di San Bartolomeo: a Boves grande concerto con Antonella Ruggiero

Dal 23 agosto è in corso, nel cuore di Boves, in piazza Italia, la grande Festa di San Bartolomeo che terminerà in bellezza con la Cena del Ricetto.

Non solo grande musica in programma per questa rassegna serale, organizzata dall’assessorato alle Manifestazioni del Comune, che prevede sei giorni di imperdibili eventi tra concerti, cabaret, sfilata di moda, mostre d’arte e fotografiche e Luna Park in piazza Borelli e piazza Caduti.

Nella ex Confraternita Santa Croce, dal 22 al 30 agosto, si terrà la mostra del pittore Diego Serra, presso l’auditorium Borelli dal 25 al 28 agosto la mostra della collettiva d’arte Magau e negli accoglienti locali del Centro Pensionati di Boves la mostra fotografica di Michele Siciliano.

La kermesse, completamente ad ingresso gratuito, inizierà mercoledì 23 agosto con il concerto di solidarietà tra pop, musica moderna e tradizionale con protagoniste sul palco la giovane bovesana Alessia Galfrè, vincitrice, insieme alla sorella Melissa del Festival canoro Cantabanda 2021.

Giovedì 24 agosto, proprio nel giorno del Santo Patrono, la Banda cittadina “La Rumorosa” si esibirà sul palco di piazza Italia proponendo il suo ricco e sempre apprezzatissimo repertorio musicale sotto la direzione di Elisa Alberti.

Venerdì 25 agosto si terrà l’esibizione della celebre Antonella Ruggiero, grande ospite della rassegna di San Bartolomeo famosa per le sue incredibili estensioni canore in pezzi che hanno fatto la storia della musica con “Ti sento” e “Vacanze Romane”. Antonella Ruggiero, considerata universalmente une delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano, negli anni ha mostrato la sua curiosità sperimentando diverse forme sonore e artistiche. Nota per essere una dei membri fondatori, nel 1975, del gruppo dei Matia Bazar, è un’artista dal repertorio eterogeneo per cultura e provenienza, la cui un'elevata estensione vocale le permette di passare dal registro pop a quello lirico di soprano leggero. Le sue indiscutibili doti vocali le permettono di passare con semplicità ed eleganza dalla musica sacra alla musica jazz e blues, passando per le canzoni più popolari e contemporanee.

Sabato 26 agosto alle ore 21,00 la sezione Avis di Boves, in occasione del suo 55° anniversario di fondazione, promuove uno spettacolo comico dal titolo "Dona ridendo - Ridi donando" per sensibilizzare sull'importanza del dono di sangue e emocomponenti. Gianluca Impastato chiamato ad una serata organizzata dal Ministero dello Sport non potrà essere presente come protagonista dello spettacolo. Al posto del comico una triade di comici pronti a far sorridere e pensare il pubblico. Saranno infatti presenti sul palcoscenico di piazza Italia Giancarlo Barbara, Gigi Rock e Steve Vogogna.



Giancarlo Barbara, comico visto in tv nella nota trasmissione "Colorado!" si diverte a raccontare il suo rapporto col cinema e soprattutto con la musica, svelando il suo animo Rock. Interagisce con il pubblico coinvolgendolo nel racconto delle sue storie improbabili, che prendono vita sul palco grazie alla sua mimica. Racconta la sua vita e quella della gente comune che, a volte, diventa uno dei suoi trailer.

Tra una scena e l’altra prende in mano la chitarra, per giocare con le canzoni più famose degli ultimi anni e coinvolgere gli spettatori in rivisitazioni musicali, parodie e brani inediti.



"Ciao Raga, tutto rego?" è il claim con cui è conosciuto Gigi Rock monologhista e cabarettista musicale. Ha partecipato a trasmissioni TV come Zelig e Colorado Cafè. Il personaggio che interpreta ha fatto l'università della strada, è un rocker metropolitano: chitarra al collo e vestito in perfetto stile "Elvis", Gigi Rock porta la sua musica nelle stazioni del metrò, agli incroci delle strade e ai semafori nelle grandi città, ai caselli autostradali, in posta e alla cassa n°3 del supermercato Sma. Tutti posti frequentati da gente comune per la quale lui suona. Ed è proprio questo che racconta al suo pubblico, i suoi concerti. Personaggio surreale, ingenuo ma capace di battute salaci, Gigi Rock accompagnerà il pubblico, a tempo di musica, all'interno del suo "mondo".



Steve Vogogna dal 1998 ha fatto parte del quartetto de i TURBOLENTI, insieme artisticamente da oltre 15 anni, gruppo che nasce nei locali milanesi, nei festival di cabaret nazionali. Nel 2002 partecipa sempre con i TURBOLENTI, al laboratorio di Colorado Cafè, con la direzione artistica di Diego Abatantuono e poi all’omonima trasmissione televisiva, in onda su Italia 1. Oggi, sia in veste di presentatore sia di monologhista.

"Dona ridendo, ridi donando" è un format comico che gira in Italia in collaborazione con l'AVIS Nazionale con lo scopo di promuovere la filosofia del dono di sangue e la sua importanza cercando di arrivare ad un pubblico il più variegato possibile. La serata all'interno del contesto dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo è sostenuta dalla sezione AVIS di Boves.

Imperdibile come ogni anno anche la sfilata di moda a cura di “Eliana Abbigliamento” in programma per domenica 27 agosto. Bellezza e stile conquisteranno passerella dopo passerella i presenti.

Per concludere in grande lunedì 28 agosto si terrà la tradizionale Cena del Ricetto, organizzata dal Comune in collaborazione con Le Donne Rurali e le associazioni bovesane, con la musica liscio di Paolo Bagnasco, affermato fisarmonicista e pianista che nel 1996 entra a far parte della celebre orchestra "Franco Bagutti”.

Bagnasco, anche famoso per le sue numerose partecipazioni alla trasmissione televisiva "Buona Domenica" su Canale 5, nella serata del Ricetto sarà accompagnato sul palco da Katia Stognone, nota cantante e autrice di numerosi brani musicali. Un’accoppiata vincente che regalerà ai presenti una grande, serata di musica e danze.

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno operative alcune modifiche alla viabilità ed alla sosta, come di seguito meglio specificato:

1) Dalle ore 06.00 di lunedì 21 agosto e fino alle ore 23,59 di martedì 30 agosto 2023, la sosta di tutti i veicoli è vietata, con previsione di rimozione forzata, in piazza Italia, nella zona centrale adibita a parcheggio, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con via F. Ferrari e il Monumento ai Caduti della 1^ Guerra Mondiale;

2) Dalle ore 14,00 di mercoledì 23 agosto alle ore 2.00 di martedì 29 agosto 2023 la sosta di tutti i veicoli è vietata, con previsione di rimozione forzata, in piazza Italia, nel tratto a monte del monumento ai caduti per un’area di metri 5 x 5;

3) I giorni 25, 26 e 27 agosto 2023 la sosta di tutti i veicoli è vietata, con previsione di rimozione forzata in piazza Italia, nel tratto compreso tra via B. Lerda ed il monumento ai Caduti della 1^ Guerra Mondiale dalle ore 17.00 alle ore 02.00 del giorno successivo;

4) I giorni 23, 24, 25, 26 e 27 agosto 2023, dalle ore 19,00 alle ore 02,00 dei rispettivi giorni successivi:

a) la circolazione di tutti i veicoli è vietata in piazza Italia, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con corso Trieste/via Cuneo/piazza Garibaldi (fioriera posta a delimitazione dell’intersezione) ed il monumento ai Caduti della 1^ Guerra Mondiale; b) la sosta di tutti i veicoli è vietata in piazza Italia, davanti alle transenne poste a delimitazione dell’area di cui al paragrafo a) c) la circolazione di tutti i veicoli è vietata in:

- via B. Lerda;

- via F. Ferrari;

- via I. Vian;

- via T. Beraudo;

- via Dr. Michele Risso, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia ed il civico n. 1;

d) la circolazione di tutti i veicoli in via Moschetti, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia e via Don Olivero è consentita a senso unico con direzione da piazza Italia a via Don Olivero;

5) Dalle ore 06,00 di lunedì 28 agosto alle ore 02,00 di martedì 29 agosto 2023

a) la circolazione e la sosta di tutti i veicoli sono vietate, con previsione di rimozione forzata in:

- Piazza Italia;

- via B. Lerda;

- via F. Ferrari;

- via I. Vian;

- Via T. Beruado;

- via Dr. Michele Risso, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia ed il civico n. 1;

b) la circolazione di tutti i veicoli in via Moschetti, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia e via Don Olivero è consentita a senso unico con direzione da piazza Italia a via Don Olivero;

Infine, per permettere il montaggio delle attrazioni del luna park in piazza Borelli (attrazioni destinate ai bambini) e in piazza Caduti (altre attrazioni)

6) Dalle 14,00 di mercoledì 23 agosto alle ore 12,00 di mercoledì 30 agosto 2023, la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli al sevizio delle attrazioni del luna park, sono vietate, con previsione di rimozione forzata, in piazza Borelli, ad eccezione del tratto congiungente corso Trieste a via Roma, ed in piazza Caduti, nella parte interna adibita a parcheggio, con eccezione dell’anello esterno.