Il Cuneo Bike Festival 2023 porterà le sue "energie" in una nuova location

Da giovedì 21 settembre a martedì 26 settembre torna a Cuneo il “Cuneo Bike Festival”, sulla scia della Settimana Europea della Mobilità che quest’anno ha scelto come tema portante le “Energie”.



Il ricco programma di questa terza edizione del Festival toccherà diversi punti della città e del Parco Fluviale, tra incontri, storie e biciclettate e avrà un nuovo quartier generale che da largo Audiffreddi si estenderà ad una parte di via Roma come un piccolo villaggio, tra stand, un palco dedicato ai talk e un’area destinata al gioco dei più piccoli.



L’evento è organizzato e promosso dall’Ufficio Mobilità e Trasporti – Ufficio Biciclette del Comune di Cuneo, in collaborazione con molte realtà del territorio e sarà connesso a diverse altre iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. Tra questi, il primo appuntamento che anticipa il Festival sarà venerdì 1° settembre: una biciclettata che permetterà di visitare in anteprima la mostra en plein air di “Paesaggi”, il festival organizzato da FormicaLab che inaugurerà lo stesso giorno alle ore 18 presso Varco Space.



Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma del Cuneo Bike Festival è possibile consultare la pagina web https://www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival.



“Energie è il tema proposto quest’anno per la Settimana Europea della Mobilità. Una parola contenitore che, connessa in particolare alla bicicletta, può essere vista in molti modi e a cui, con questa terza edizione, abbiamo cercato di dare una nostra interpretazione – spiega Stefano Zago, direttore del Cuneo Bike Festival - . Le energie che la bicicletta raccoglie e poi dissemina saranno diffuse con le tante pedalate organizzate in diverse declinazioni: dal giro alla scoperta della città, alla staffetta resistente, alla biciclettata serale, passando per quelle dedicate ai bambini e a quelle in mezzo alla natura. E raccoglieremo energia anche dai racconti delle persone che hanno vissuto la bicicletta in modi diversi: da chi affronta le sterrate in modo eroico a coloro per cui le due ruote sono state una promessa del dopo malattia. Si parlerà anche di risparmio di energie, sia in termini di fatica fisica in sella ad una bicicletta che come elemento di cui aver cura e saper dosare, in particolare rispetto all’ambiente che ci circonda”.



Durante le sei giornate del Cuneo Bike Festival saliranno sul palco i protagonisti del mondo del ciclismo nazionale e locale, saranno proposte biciclettate alla scoperta della città e del Parco Fluviale, laboratori e iniziative per le scuole, momenti formativi per insegnanti e professionisti, appuntamenti culturali e i noti ed apprezzati “bike to work” e “bike to school”.