Mondovì, aperta la call per partecipare al 'Festival della Leggerezza'

La prima edizione del "Festival della Leggerezza" si tiene presso il suggestivo Monastero di San Biagio a Mondovì il 22, 23 e 24 settembre, finanziato da Fondazione CRC e con la partecipazione e il patrocinio del Comune di Mondovì.



Il festival trae ispirazione dalle visioni di Italo Calvino, in particolare dalle sue "Lezioni Americane", in cui sviluppa il concetto di leggerezza come strumento per elevarsi rispetto alla pesantezza della realtà. Intorno a questo concetto è costruito il cuore del festival, che ospiterà una serie di concerti emozionanti, coinvolgenti workshop teatrali, spettacoli di alta qualità, momenti di benessere e l'opportunità di assaporare alcune eccellenze del territorio. Nel centenario della nascita di Calvino ci sarà anche un momento per ricordare uno dei più importanti narratori del secondo novecento, grazie alla collaborazione con l’associazione Gli Spigolatori di Mondovì.



In questa prima edizione uno dei protagonisti è il pianoforte come strumento versatile di leggerezza, attraverso tre diverse interpretazioni e usi: dalla cantautrice al maestro della sperimentazione neoclassica fino alla rilettura della musica techno suonata live attraverso il pianoforte a coda. Dolcenera, Fabrizio Rat, Roberto Cacciapaglia, Iosonocobalto sono solo alcuni dei nomi che andranno a comporre la line up di artisti che è ancora in aggiornamento.



L’area live avrà anche performance e format specifici ispirati a Tiny Desk (set molti intimi, spesso acustici, che spingono le persone protagoniste a esibirsi in una veste diversa dal consueto) con lo scopo di dare vita a jam session aperte che faccia incontrare musicistǝ locali e ospiti. Importante la collaborazione con l’associazione Spigolatori che produrrà un palinsesto di letture, talk e presentazioni. Tra le collaborazioni già confermate La Fabbrica delle Bambole compagnia di Teatro accompagnerà gli avventori in una passeggiata d’amore di e degustazione di vino.



Oltre all’area dei concerti e dj set, sono previste l’area Benessere avrà un programma di laboratori, percorsi benessere, sessioni di yoga, l’area Bere e Mangiare rispecchia le peculiarità del territorio, le produzioni e i sapori. Il tutto nella magnifica cornice del Monastero di San Biagio.



Il festival della leggerezza vuole coinvolgere le comunità di creativǝ del territorio, a tal proposito è stata lanciata una call aperta alle persone giovani (e non solo) residenti nella provincia di Cuneo. La call è aperta a un totale di massimo 15 creativǝ (singolǝ o gruppi) di cui 6 musicistǝ (dj, band, etc), 3 performer, 2 visual artists e 3 operatorǝ del benessere (massaggiatorǝ, insegnantǝ di yoga, etc.).



La call è reperibile sul sito www.festivaldellaleggerezza.it e scade il 10 settembre. “Abbiamo pensato a costruire questo festival perché sentivamo la mancanza di un contenitore culturale olistico e improntato sulla possibilità di stare bene, assieme ad altre persone, godendo di stimoli culturali e provando, attraverso questi, a scaricare le fatiche quotidiane e a darne una nuova lettura attraverso l'esperienza che la cultura offre come spazio di mediazione e narrazione - dichiara Valentina Gallo, direttrice artistica del Festival della Leggerezza. Un contenitore vario e variegato, anche per riuscire a incrociare esperienze altre che forse ci appartengono o per le quali risuoniamo, ma che ancora non conosciamo e alle quali abbiamo paura ad esporci. E infine volevamo uno spazio culturale di alto livello all'interno di in territorio di provincia, perchè crediamo che la cultura in ogni sua forma debba essere disponibile a tutte e tutti”.



Parte del ricavato andrà a sostegno delle attività di Casa do Menor in Brasile, Guinea-Bissau e Italia, e questo festival consentirà di far conoscere l'associazione e lo spazio del Monastero di San Biagio.