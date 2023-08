"Vous coumo Nous": a Coumboscuro il flash mob per mille coristi

A Coumboscuro è in corso il Roumiage. Sono tanti gli eventi in programma.

Sabato 26 agosto alle ore 21 si terrà "Vous coumo Nous": flash mob, omaggio alla vocalità di un territorio transfrontaliero.

“Vous coumo Nous” – evento che si integra perfettamente nello spirito del Roumiage 2023 dedicato alla Voce. Si tratta della produzione originale di un flash mob dedicato al canto tradizionale dei territori che gravitano attorno alla programmazione del Roumiage: Nizzardo, Piemonte, Provenza. Di questi tre territori sono stati scelti tre canti rivolti a cantori e cori e appassionati di canti popolari: tutti sono convocati a Coumboscuro per ritrovarsi ad interpretare queste espressioni di armonie e festa: la voce espressione privilegiata di una terra di confine.

Come partecipare: partitura, testo e linea melodica dei 3 brani si possono scaricare dal link https://we.tl/t-B4KGk1YiUH. Quindi stamparsi il testo e seguire le partiture, unito all’ascolto.

L’appuntamento è per sabato 26 alle ore 21 con ritrovo nella piazza di S Lucio de Coumboscuro per eseguire tutti insieme questo repertorio in omaggio ad un territorio frontaliero, alla gioia di vivere in comunità della sua gente e la creatività di una tradizione millenaria.

Subito dopo seguirà la “Nuech dal Fueiassìer”, la notte del fuoco e della danza, con Li Barmenk e i suonatori popolari che si vorranno unire.