La lettera di un infermiere triste: "A Cuneo, in Pronto Soccorso, subiamo continue aggressioni. Sono stanco!"

"Sono un infermiere del Pronto soccorso di Cuneo, le scrivo per denunciare la situazione oramai ingestibile del nostro Dea: le continue aggressioni verbali e fisiche non si contano più, tanto che spesso oramai neanche più denunciamo!

L'avere la presenza costante di guardie giurate presso il Dea (personale che ringrazio), non blocca però le persone dalle aggressioni fisico/verbali. Stanotte (ieri notte ndr) per due volte in pochi minuti sono stato prima minacciato di essere picchiato più volte (compresa la minaccia di aspettarmi fuori, non piacevole visto che Cuneo è una piccola città e io spesso sono in giro con i miei figli), e dopo poco aggredito fisicamente da un'altra paziente portata in DEA in evidente stato di intossicazione!

Io sono stanco di non poter fare il mio lavoro in una condizione accettabile; stanco di aggiungere a una precaria condizione lavorativa per carenza di personale ormai cronica anche la paura di essere aggredito e minacciato!

Basta! Se non si pone un freno serio a questa situazione e non si inizia una seria discussione su pene più severe e dirette, prima o poi non si troverà più nessuno disposto a lavorare presso un Dea, nessuno ad accogliere e fare triage, nessuno nelle camere visita a cercare di curarvi!

Scusi lo sfogo scritto di getto alle 2 di notte dopo l'ennesima aggressione e grazie se vorrà ascoltarmi!