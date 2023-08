Tutto pronto per l’8ᵃ edizione del Campus Corale Giovanile a Becetto di Sampeyre

Tutto pronto per l’8ᵃ edizione del Campus Corale Giovanile, ormai consueto appuntamento estivo organizzato da Associazione Cori Piemontesi tra gli incantevoli monti della Valle Varaita, che quest’anno si terrà da martedì 29 agosto a sabato 2 settembre.

Come ogni anno, Feniarco (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali), supporta ACP con il proprio patrocinio per la realizzazione di questo importante evento dedicato ai giovani.

Nato nel 2016, il Campus Corale ha fin da subito avuto come obiettivo quello di raccogliere giovani voci in un luogo suggestivo, lontano dai rumori delle città e dalle distrazioni quotidiane, per immergersi a pieno nella magia del canto corale, in un’esperienza che unisce le forze della cultura e della socialità al divertimento.

Ogni anno sono protagonisti più di cento bambine, bambini, ragazze e ragazzi provenienti da diverse realtà corali, anche extra-regionali, che vengono accompagnati nello studio di brani pensati appositamente per le loro voci da maestri e direttori di coro di fama internazionale, didatti esperti di coralità giovanile.

L’edizione 2023 vedrà come docenti degli atelier del Campus Corale il M° Luigi Leo per le voci bianche, il M° Mateja Cernic per le voci pari e il M° Merel Martens per le voci miste.

Riprende inoltre lo Study Tour per gli adulti: nella settimana di Campus, insegnanti, direttori di coro o appassionati di canto corale, prenderanno parte attivamente alle lezioni degli atelier, implementandole con lezioni e dibattiti su canto, studio e composizione corale, sotto la guida del M° Giorgio Susana.

La frazione di Becetto si anima con le 150 presenze tra ragazzi e ragazze partecipanti ai vari Atelier, Study Tour, docenti e staff, per un’edizione ricca di novità.

Al termine della settimana si svolgerà il consueto Concerto di fine campus: sabato 2 settembre 2023 alle ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Sampeyre (CN).