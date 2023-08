Stop al reddito di cittadinanza: in Granda sono 471 le famiglie a non averne più diritto

Sono circa 33.000 pe famiglie italiane che in questi giorni stanno ricevendo dall'INPS la comunicazione di cessata erogazione del reddito di cittadinanza.

Un fenomeno che interessa anche molti nuclei del cuneese. In provincia sono state infatti 408 le famiglie che hanno visto concludersi a luglio l'emissione dell'assegno ed altre 63 riceveranno il messaggio con le indicazioni riguardo la fine del sussidio con la rata di agosto.

Tutti coloro i quali hanno ricevuto o riceveranno la comunicazione di cessata erogazione, dal primo settembre potranno presentare la domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e, una volta verificati i requisiti, potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e inserimento lavorativo e ricevere 350 euro mensili per il periodo di un anno.