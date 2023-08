Abet Bra, dalla Serie C Unica ai campionati giovanili: 11 squadre pronte a ripartire

Prende il via ufficialmente lunedì 28 agosto, con il raduno delle squadre giovanili e della prima squadra, la cinquantatreesima stagione sportiva di Basket Team ’71 Bra, per la cinquantatreesima volta (caso unico nello sport italiano) accompagnata dallo stesso sponsor: Abet Laminati.

La società biancazzurra si presenta ai nastri di partenza forte di oltre 350 tesserati, che ne fanno una delle più importanti realtà sportive del territorio braidese. Ed è proprio da questi numeri che partono le considerazioni del Presidente, Gianfranco Berrino: “Abet Basket Bra ha sempre messo al primo posto l’obiettivo di svolgere una funzione sociale per il territorio: nei nostri 52 anni di storia abbiamo visto passare sui campi da basket migliaia di giovani. Tra loro ci sono atleti che hanno fatto carriera, dal grande Alessandro Abbio a Giancarlo Ferrero (che a 35 anni andrà a difendere i colori di Trieste in A2, una piazza storica del basket italiano), da Mattia Coltro (che stagione dopo stagione cresce e quest’anno sarà ad Omegna in B nazionale) a Francesco Cravero (alla sua prima stagione da Senior nella bella realtà di San Miniato). Fino ai molti giocatori che hanno vissuto una carriera da giocatori a Bra o in altre squadre della provincia. Ma ci sono soprattutto tantissimi bambini e ragazzi che hanno concluso l’attività agonistica alla fine del percorso delle giovanili nell’Abet Basket e portano con sé per tutta la vita gli insegnamenti di questo sport, appresi grazie agli istruttori e agli allenatori della nostra società.”

Partendo da questi punti fermi, i dirigenti di Basket Team ’71 Bra hanno messo a punto un programma pluriennale. “Siamo fermamente convinti che questa funzione sociale delle realtà sportive dilettantistiche sia sempre più importante. Più tempo riusciamo a far passare in palestra a ragazze e ragazzi, cercando di trasmettere loro i valori positivi dello sport, più li aiutiamo a cresce meglio” afferma il vicepresidente di Abet Basket, Roberto Burdese. “Già nel corso della scorsa stagione abbiamo iniziato ad avvalerci del contributo di una psicologa dello sport, che ha accompagnato per tutta la stagione i nostri istruttori e allenatori in un percorso di formazione. Quest’anno continueremo a investire nel nostro team tecnico, composto da 12 elementi, aggiungendo il tema della prevenzione infortuni, la sensibilizzazione sulle questioni alimentari e percorsi di educazione ambientale. Vediamo lo sport come il fulcro di molti e articolati aspetti della vita dei nostri giovani atleti e cercheremo sempre più di gestire la formazione sportiva come parte di un più ampio percorso di formazione delle persone.”

Il direttore sportivo, Giorgio Paschetta, aggiunge un ulteriore tassello: “Per permettere al maggior numero possibile di ragazze e ragazzi di vivere l’emozione delle partite, quest’anno iscriveremo ai diversi campionati il massimo numero di formazioni della nostra storia: la prima squadra, che lo scorso anno ha vinto la serie C Silver, disputerà la nuova serie C unica, tra Piemonte e Liguria. La squadra mantiene una struttura portante, che negli ultimi anni ha assicurato un buon nucleo di lavoro, con l’aggiunta di due giocatori esperti del campionato di Serie C.

Il primo è Lorenzo Canepa, esterno che può giocare da ala grande e piccola, atleta che può essere determinante in entrambi i lati del campo, reduce da un'ottima stagione con Basket Don Bosco Crocetta. Il secondo, Paolo Pullina, playmaker dalla struttura che permette diversi impieghi tattici, lo abbiamo affrontato la prima giornata in casa quando militava alla Ginnastica di Torino, successivamente a Serravalle dove ha vinto il campionato.

Confermati gli esperti e affidabili Marco Negro, Luca Cortese, Marcello Eirale, Francesco Zabert, Julian Corvalan, Enrico Caldarone e Paolo Gallo a cui si aggiungono i più giovani Gabriele Riccardi, Pietro Ferrero e Niccolò Bernocco. Poi una squadra composta da tutti atleti braidesi disputerà il campionato FIP di Divisione Regionale 2 (ex Promozione) e avremo squadre in ogni campionato giovanile e in alcuni casi anche una seconda squadra in campionati CSI, oltre all’Under 13 femminile che apre un nuovo ambito su cui lavoreremo nei prossimi anni. In tutto saranno 11 squadre ai nastri di partenza dei diversi campionati.”

Capo allenatore di Basket Team ’71 Bra, riconfermato e rinnovato con un contratto di 6 anni, è Michele Siragusa che sottolinea un altro impegno della società: “Ai nostri atleti offriremo anche quest’anno, come già avvenuto nella scorsa stagione, l’opportunità di partecipare a tornei nazionali e internazionali. Queste esperienze sono straordinariamente importanti, per il loro percorso di vita prima ancora che per la crescita sportiva, e la società ha già deciso di destinare le necessarie risorse per permettere ad alcune nostre squadre giovanili di vivere queste occasioni. Importante novità di inizio stagione un ritiro a Pradleves dal 7 al 10 settembre per le annate U14, U15 e U17”.