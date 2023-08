Un viaggio nel mistero con la musica del maestro Paolo Paglia

Appassionati di musica classica prendete nota. Domenica 3 settembre, alle ore 18, nella suggestiva cornice della chiesa di San Secondo di Cortazzone (Asti), si terrà il concerto sacro eseguito da Daniela Pellerino (soprano) e Daniele Gatto (pianoforte).



In scaletta, oltre a brani di Bach e Beethoven, lo Stabat Mater e l'Ave Maria, tratta dai tre pezzi sacri del musicista albese Paolo Paglia. Appuntamento gratuito e da non perdere per un'esperienza dall'acustica unica, che condurrà il pubblico in un viaggio nel mistero.



Come si legge su Wikipedia, la chiesa di San Secondo si erge su un verde poggio, denominato Mongiglietto, circa un chilometro ad ovest dell'abitato di Cortazzone.



Si tratta di un esempio di architettura romanica, risalente all'inizio del XII secolo, notevole per le fantasiose decorazioni scultoree che ornano la parete meridionale, le absidi, ed i capitelli interni.



La chiesa è tuttora aperta al culto; vi si celebra la festa dedicata a San Secondo d'Asti, patrono di Cortazzone.