Bra: modifiche temporanee alla viabilità in diverse vie e piazze

A partire dal lunedì 28 agosto 2023 prenderanno avvio le operazioni di pulizia delle caditoie stradali in diverse zone della città (piazza Caduti per la Libertà, corso Garibaldi, piazza Spreintenbach, via Audisio, piazza Roma, piazza Carlo Alberto, viale Madonna dei Fiori, via Piumati, via S. Pellico, viale Rimembranze, via Vittorio Veneto, strada San Michele, strada Marie, strada Santa Maria del Castello, via Serra, via Parpera, via Monte di Pietà, via Barbacana, via Beato Valfrè, via Craveri, strada Montenero, via Gorizia, via San Giovanni Battista, via Verdi, via Guala, via Trento Trieste, via F.lli Carando, via Principi di Piemonte, via Vittone e via Pollenzo. Per consentire gli interventi, di volta in volta verranno introdotti dei divieti di transito temporanei e dei sensi unici alternati (ord. 333/23).

Inoltre, a partire dalle 6 del 29 agosto entrerà in vigore il divieto di transito e di sosta in via Mendicità Istruita, oltre che nel tratto di corso Garibaldi compreso tra il civico 66 e l’innesto nella stessa strada, che perdurerà fino al termine dei lavori di ripristino della pavimentazione in porfido.

Tutte le modifiche alla viabilità verranno segnalate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta che procede ai lavori.