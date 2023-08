Pronti, partenza, via: inizia la stagione della Granda Volley Academy

Pronti, partenza, via: a cavallo tra fine agosto e inizio settembre le formazioni della Granda Volley Academy tornano al lavoro presso la palestra della ex media 4 di via Bassignano per preparare la stagione 23/24.

Spetta alla prima squadra, che disputerà il campionato di Serie C, e all'Under 13, il compito di rompere il ghiaccio lunedì 28 agosto. L'Under 13 si allenerà tra le 17 e le 19, la serie C tra le 19 e le 21.

Martedì 29 agosto primo giorno di scuola per l'Under 14, in campo dalle 17,30alle 20, mentre l'Under 16 regionale riprenderà a fare sul serio martedì 5 settembre dopo la giornata di team building di domenica 3 settembre.



A settembre prenderà il via anche il minivolley. Venerdì primo settembre è in programma l'ultimo Open Day per le categorie Under 13 (annate 2011 e 2012) e Under 14 (annata 2010): per la prima l'appuntamento è dalle 17 alle 19, per la seconda dalle 19 alle 21. Le atlete di altre società che desiderano partecipare alle sessioni possono contattare i referenti Danilo Giordanetto (329.3278519) e Laura Quartuccio (340.6568117); per l'adesione è necessario il nullaosta della società di provenienza.