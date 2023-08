Auguri a Roberto De Simone, l'autore della 'gatta Cenerentola' compie 90 anni

(Adnkronos) - Roberto De Simone compie oggi 90 anni. Figura centrale del teatro e della cultura italiana del ‘900, intraprende dapprima la carriera di pianista cui affianca quella di compositore e di musicologo dedicandosi in particolare alle tradizioni popolari del meridione. Nel 1967 anima la creazione della Nuova Compagnia di Canto Popolare ed è proprio con questa formazione che esordisce alla Piccola Scala nel 1972. Negli anni seguenti si impone come regista e Riccardo Muti lo chiama ad aprire la Stagione 1986/87 con 'Nabucco' di Verdi. Le scene sono di Mauro Carosi e Odette Nicoletti, interpreti Renato Bruson e Ghena Dimitrova. L’allestimento sarà ripreso alla Scala ma anche a Berlino e a Tokyo.

La collaborazione con Muti, Carosi e Nicoletti prosegue nel 1989 con 'Orfeo ed Euridice' di Gluck e 'Lo frate ‘nnamorato' di Pergolesi e in occasione dell’inaugurazione della Stagione 1990/1991 con 'Idomeneo' di Mozart. Da non dimenticare l’apporto delle scenografie di Micha van Hoeke. Gli stessi artefici si riuniscono il 7 dicembre 1995 per portare in scena 'Die Zauberflöte' di Mozart. De Simone tornerà alla Scala con due coproduzioni con il Teatro di San Carlo: la “Fantasia per Donizetti” Te voglio bene assaje realizzata insieme al coreografo Luciano Cannito nel 1997 e 'Il Socrate immaginario' da Paisiello diretto da Antonino Fogliani.

Tra i capolavori di De Simone c'è sicuramente 'La gatta Cenerentola', che lui stesso scrisse e musicò nel 1976 per il teatro San Ferdinando di Napoli e che ha determinato il successo popolare del regista e musicista napoletano.