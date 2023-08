Allerta gialla in tutto il Piemonte, a eccezione della Pianura Cuneese e della Valle Tanaro

Dopo il grande caldo degli ultimi giorni, un po' di sollievo è in arrivo nella giornata di oggi, sabato 26 agosto, in tutta la Granda. "Temporali a partire dalle Alpi oggi pomeriggio, via-via diffusi al resto della regione nel corso della serata e poi nella giornata di domani, con picchi localmente forti o molto forti, in particolare a nord del Po. Precipitazioni diffuse e consistenti anche nella giornata di lunedì", recita il bollettino diffuso alle 12.35 di oggi dall'Arpa, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente.

Allerta gialla in tutto il Piemonte, dunque, a eccezione della Pianura Cuneese e della Valle Tanaro, con fenomeni localizzati e possibili "locali allagamenti e isolati fenomeni di versante". Deboli piogge, al momento, stanno interessando Saluzzese, Saviglianese e la zona di Centallo.

Temperature in calo quasi ovunque, pur restando da bollino giallo, che vira all'arancione spostandosi verso Langhe e Roero, con la colonnina di mercurio sopra i 30° C ad Alba e Bra.