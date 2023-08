Da Michele Ferrero a Spiderman: la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia verso il gran finale

"Siamo molto soddisfatti, migliaia di persone hanno partecipato ai nostri eventi, conosciuto l'eccellenza dei nostri prodotti e ora ci prepariamo a un gran finale con degustazioni, approfondimenti culturali e un momento molto importante non solo per Cortemilia, ma per l'intero territorio, come l'inaugurazione del nostro micronido", le parole del primo cittadino Roberto Bodrito sulla Fiera Nazionale della Nocciola, che si concluderà domenica con un programma variegato.

Tra i momenti clou ci sarà, sabato 26 agosto alle ore 18.30 in piazza Oscar Molinari, la presentazione del libro "Michele Ferrero, condividere valori per creare valori" dello scrittore Salvatore Giannella. Ne parleranno oltre all'autore, Carlo Vassallo, amministratore delegato Ferrero Germania e Luciano Scalise, direttore generale della Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus. "È un momento a cui teniamo molto - spiega il sindaco Bodrito - perché ricorda e omaggia una figura fondamentale e lungimirante del nostro territorio a cui dobbiamo moltissimo dello sviluppo agricolo, economico e culturale delle nostre zone, che anche grazie a lui ora sono conosciute e valorizzate in tutto il mondo".

Sempre sabato, alle ore 11, in via Salino 1 ci sarà l'inaugurazione del micronido "A piccoli passi". Domenica per gli aperitivi culturali, in piazza Oscar Molinari, alle ore 18.30, molto attesa è la presentazione del libro di Mattia Villardita, "Io e Spiderman", la storia del ragazzo che nei panni del super eroe fa brillare i sorrisi di tanti bambini ricoverati negli ospedali. Un libro intenso, delicato, sincero, che racconta la battaglia quotidiana per trasformare il dolore in un’occasione di felicità.