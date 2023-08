Martedì sera terza assemblea pubblica nella frazione Canove di Govone per la vicenda Biometano

Convocata per le ore 21 presso la sede della pro Loco di Canove di Govone, si terrà il prossimo martedì 29 agosto la terza assemblea pubblica in cui la cittadinanza avrà modo di conoscere la situazione del progetto di costruzione di un grande impianto di produzione biometano a poche centinaia di metri dalle abitazioni, nella zona dove attualmente si trova il depuratore SiSi.

Il progetto, presentato da un’azienda di area SNAM, permetterebbe alla Ferrero S.p.A. e agli allevamenti zootecnici locali di smaltire scarti di produzione e liquami. In realtà ha suscitato molte perplessità e l’opposizione degli abitanti. Non convincono le poche rassicurazioni ricevute sulla sicurezza rispetto alla salute pubblica e preoccupa il notevole impatto ambientale di un impianto dalle dimensioni notevoli (oltre 4 ettari di superficie), inserito in un contesto già di per sé molto sfruttato industrialmente.

Si è costituito immediatamente il Comitato No Biometano a Govone, che ha ottenuto la possibilità di partecipare alla prossima Conferenza dei Servizi, a tre suoi rappresentanti, almeno in qualità di uditori, conferenza alla quale il Comune parteciperà in una situazione di commissariamento.

In seguito alle dimissioni del sindaco Elio Sorba, in settimana è entrata in servizio la dott.ssa Claudia Bergia, Vice Prefetto aggiunto, a cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

Questa condizione preoccupa ulteriormente la popolazione, in vista dei prossimi decisivi incontri che potranno fermare o dare il via libera al progetto.

Prosegue intanto la raccolta firme e il coinvolgimento dei Comuni limitrofi.

Anche in questo weekend si potranno trovare banchetti di raccolta sia sabato 26 agosto dalle 16 alle 18, sia domenica 27 agosto dalle 9 alle 13 vicino alla chiesa parrocchiale di Canove.

L’assemblea di martedì sera avrà anche funzione di parametro di partecipazione attiva dei cittadini e non solo degli abitanti della piccola frazione di Govone, poiché la vicenda coinvolge un’ampia area di territorio roerino e albese.