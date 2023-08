Roumiage 2023: a Coumboscuro si parla di ubbidienza, da don Milani a Sergio Arnaudo

L’incontro Piemonte Provenza per la prima volta si occupa particolarmente di pedagogia e didattica. E lo farà con l’appuntamento previsto sabato 26 agosto, alle ore 15.00 nel salone del Centre Prouvençal. Si tratta di un incontro / dibattito dove si porteranno a confronto le figure di Don Lorenzo Milani (a cent’anni dalla nascita) e Sergio Arneodo ( a dieci anni dalla morte). Entrambi “maestri elementari” del dopoguerra, hanno vissuto in territorio montano per un riscatto delle società marginali, agendo dall’interno della struttura scolastica nazionale.

Il “prete di Barbiana” ha assunto fortemente ruolo di provocatore di coscienze, il “magistre di Coumboscuro” – ha motivato la sua azione sulla creatività e riscatto culturale. Entrambi i due “maestri” hanno prodotto un’azione pedagogica ante litteram, in zone marginali, lontane dai grandi centri, in un parallelo sorprendente dove la formazione culturale diventa l’antitesi dell’esperienza di vita.

INTERVENTI

Alan Costantini Lycée d’Orange - “Oumenage à Sèrgi Arneodo, il provenzal cortese”

Giovanni Martini “Sergio Arneodo e il dopo guerra sociale della civiltà alpina”

Mariangela Ulli – “Sergio Arneodo – la pedagogia della libertà”

Jusep Durbano – “Sergio Arneodo – segno di contraddizione”

Innocente Tino Pessina – Fondazione don Milani

“A 100 anni dalla nascita è ancora attuale il pensiero di don Milani”?