Un anno fa moriva Alberto Balocco: il 1° settembre una messa per ricordarlo

Esattamente un anno fa, un tragico incidente in montagna costò la vita all’industriale fossanese Alberto Balocco, colpito da un fulmine all'indomani del suo 56° compleanno mentre, con la sua e-bike, si trovava con l'amico Davide Vigo – anche lui deceduto – nella zona dell’Assietta, a Pragelato.

Un grande dolore per la comunità fossanese, che perse un imprenditore simbolo della nostra terra, capace di portare il Piemonte nelle case di tutto il mondo. "Una persona di grande umanità, marito e padre amorevole, oltre che un imprenditore visionario", nelle parole di cordoglio usate da Confindustria Cuneo. Con le parole sorprendenti e dolci usate dai figli Diletta, Matteo e Gabriele, insieme alla moglie Susy, nel suo ricordo al funerale: "Abbiamo avuto la Fortuna di essere parte della tua splendida vita, e di avere te come marito, padre, amico, fratello, collega, leader". A guidare l'azienda, oggi, sua sorella Alessandra Balocco, che è diventata presidente e AD del colosso di via Santa Lucia.

Venerdì 1° settembre, alle ore 18.30, Fossano ricorderà Alberto Balocco in Cattedrale, con la celebrazione di una messa in suo suffragio.