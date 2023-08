Colletto di Castelmagno, duplice intervento dei soccorsi (FOTO e VIDEO)

Pomeriggio decisamente movimentato, quello di oggi - sabato 26 agosto - a Castelmango, dove in località Colletto due distinti incidenti hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.

Per il suo recupero è stato necessario l'intervento dell'elicottero del Servizio Regionale 118 con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino. Questi ultimi hanno issato a bordo la ciclista ferita attraverso un verricello: non si conoscono, al momento, le condizioni della donna. (Video di Nives e Marita Dutto).

Mentre era in corso il recupero, nella stessa zona un'auto è stata colpita da un albero in caduta mentre transitava lungo la strada. Il secondo intervento ha dunque visto i Vigili del Fuoco impegnati per liberare il passaggio, rimuovendo il tronco che aveva centrato in pieno il cofano dell'automobile, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti. Traffico bloccato per breve tempo, fino a che i Vigili del Fuoco non hanno liberato la carreggiata rimuovendo il grosso tronco.