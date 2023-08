Miracolo a Torino, bimba cade dal quinto piano: un passante eroe la prende al volo e la salva

Un bambina di 5 anni è caduta da un balcone al quinto piano di un palazzo in via Nizza 389 a Torino. Un passante di 37 anni, di origine monregalese, ha visto la scena dalla strada e l'ha presa al volo attutendo l'impatto: la bimba non è in pericolo di vita.

Secondo quanto riferiscono i Carabinieri, intervenuti sul posto, non ha lesioni apparenti, è lucida e vispa. Ad attirare l'attenzione del passante è stato un ragazzo che osservava la scena da un palazzo di fronte. Anche l'eroe improvvisato sta bene ma per accertamenti è stato trasportato al Cto. La bimba è italiana ed era in casa con i genitori: ora si trova al Regina Margherita. Entrambi sono ricoverati in codice giallo.

L’eroe, trovatosi nel posto giusto al momento giusto, ma spinto da altruismo e coraggio, si chiama Mattia Aguzzi, 37 anni. Fuori dal Cto, ai cronisti, ha raccontato la sua versione dei fatti. “Ho sentito urlare un ragazzo, ho visto la bimba che si sporgeva, che scavalcava. Aveva le gambe a penzoloni, si aggrappava alla ringhiera con le braccia: le ho urlato di stare ferma, ma non mi sentiva”.

A quel punto l’uomo ha calcolato la traiettoria, si è posizionato sotto. La bimba è caduta. “Ho chiuso gli occhi e ho sperato che andasse tutto bene”. Entrambi, per la violenza dell’impatto, sono caduti a terra. Poi la paura, il silenzio. Un silenzio rotto da un pianto: “Lì ho tirato un sospiro di sollievo”. “Mi hanno detto che sta bene e spero di vederla il prima possibile” ha raccontato l’eroe, che non ha riportato ferite.