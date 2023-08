Cosa fare in questo ultimo week end di agosto nella Granda? Ecco qualche proposta

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net.

Feste di paese e manifestazioni

A Niella Tanaro è in calendario in questo fine settimana la Festa del Pane 2023 che avrà come tema il Rubatà di Campagna. L'inaugurazione ufficiale avverrà sabato 26 agosto alle 19, con una serata all'insegna della pizza, della birra e della musica live. Domenica 27 gli stand dei prodotti tipici locali saranno una delle attrazioni principali della Fiera, unitamente all’area street food dove deliziosi piatti saranno a disposizione dei visitatori. Lungo le strade del paese, artisti e pittori si esibiranno creando opere d'arte dal vivo e i più piccoli avranno il loro spazio dedicato, con l’animazione dell’Associazione Macramè. Una delle attrazioni più attese della giornata sarà l'impasto e la cottura del Rubatà di campagna, a cura degli Ambassadeurs du Pain.

Info: www.facebook.com/comuneniellatanaro.

Sabato 26 e domenica 27 agosto a Sant’Anna di Valdieri è in programma la Festa della Segale. Sabato 26, dalle ore 15 alle ore 18, si accenderà il forno comunitario ed è in programma il laboratorio “Il pane e i biscotti di segale si fan così!”. Alla sera la festa entrerà nel vivo con il super concerto dei Bistrò Dalfin ad ingresso gratuito. Domenica 27 agosto si inizia con la passeggiata musicale "Sui sentieri della Segale” con partenza ore 9 dall’arena manifestazioni. Partecipazione gratuita, necessario prenotare. Fin dalle prime ore della mattinata sarà allestito il mercatino nella via centrale del paese, con i suoi prodotti tipici e colorati e con la dimostrazione dei macchinari d’epoca. Alle 12, distribuzione della polenta. Dalle 14.30, sfilerà il corteo con una serie di personaggi in costume: contadini, guide alpine, guardiacaccia reali, a seguire la dimostrazione della battitura della Segale. Alle 16, saliranno sul palco Lhi Balòs , ingresso gratuito.

Info: www.parcoalpimarittime.it/news/2891/il-26-e-27-agosto-torna-la-festa-della-segale

La Mangialonga a La Morra è in programma per domenica 27 agosto con un percorso di quattro km tra i filari nelle colline. Sono sei le tappe gastronomiche dove sarà possibile degustare i prodotti tipici della cucina di Langa accompagnati dai vini più pregiati della zona.

Si partirà con l’aperitivo a base di prodotti tipici della Langa abbinati al Roero Arneis; poi ecco le prime tappe con salumi locali, lardo e Dolcetto d’Alba, e con ravioli burro e salvia in abbinamento con Nebbiolo d’Alba, Barbera d’Alba e Langhe DOC. Bocconcini di vitello al Barolo e polenta da gustare insieme al Barolo DOCG dei produttori di La Morra, selezione di formaggi delle vallate Cuneesi e dolci della tradizione con l’immancabile Moscato d’Asti DOCG. Prenotazioni su: https://shop.mangialonga.com, aggiornamenti e info: www.facebook.com/mangialonga.

Monticello d'Alba celebra il patrono san Felice in questo fine settimana. Sabato 26, dalle 15.30 al campo sportivo comunale si potrà fare un salto indietro nel Medioevo con il campo storico della compagnia Artiglio del drago. Alle 16 inizierà la passeggiata nel bosco con l’associazione Cuore pulsante. Alle 19 sarà proposta la cena a base di street food e birra. Seguirà, alle 21.30, lo spettacolo musicale anni ‘80, ‘90 e ‘2000 con la Royal party band e il Mollami after party, Dj set a sei mani con Branx il Signa, Dj Edward e Dj Moli. Domenica 27, alle 8.30, si svolgerà un torneo di tiro con l’arco al campo sportivo. Alle 11.15 sarà celebrata la Messa, seguita dall’aperitivo offerto. Alle 15.30, al campo storico, ci sarà un torneo di mazza scudo e alle 17 è in programma una partita di pallapugno. Alle 20, la cena sotto le stelle in piazza Martiri prevede il fritto misto alla piemontese. Costo 35 euro, prenotazione obbligatoria. Durante la serata l’intrattenimento musicale sarà proposto da Live sax by Ivan. Lunedì 28 i festeggiamenti si concluderanno con il pinsa party e il karaoke, grazie all’intrattenimento musicale di Cocò. Dalle 22, Dj set con i B-wyte, Bruno Power ed El Paris. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/ProlocoMonticello.

Montaldo Roero si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate nel Roero: il “Ponte dei sapori”, cena a lume di candela con vista sulle rocche. Sabato 26 agosto sono in programma alle 16 la proiezione nel salone polifunzionale di 'Omero non deve morire' e l’aperitivo a cura delle Cantine di Montaldo Roero. 'La cena del Ponte', su prenotazione, inizierà alle 19.00.

Domenica 27 agosto ci sarà il mercatino dei prodotti del territorio e artigianato. Dalle 9 è in programma il raduno presso il Circolo I Marenghi di Auto d’Epoca, iscrizioni, colazione e partenza alle ore 10 per il minitour del Roero, con passaggi a Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Sommariva Perno, Baldissero d’Alba. Ritorno a Montaldo con pranzo presso l’area verde “Sotto la Torre” e nel pomeriggio '1°Festival dell’Arneis' con Street Food, il tutto accompagnato dai gruppi canterini spontanei del Cantè j’Euv. Info: www.comune.montaldoroero.cn.it.

A Cortemilia prosegue la Fiera Nazionale della Nocciola. Sabato 26, alle 18.30, in piazza Molinari, ci sarà la presentazione del libro Michele Ferrero: condividere valori per creare valori, con Salvatore Giannella, Carlo Vassallo e Luciano Scalise. Apertura alle 19.30 dello stand gastronomico, a seguire musica Dj Set. Alle 22 è previsto il concerto di musica classica “Il viaggio in Italia del giovane Listz”. Domenica 27 dalle 10 assegnazione del premio Fautor Langae Nocciola d’Ora 2023. Il pomeriggio sarà animato dai Donkey stuzzica band, Cui da ribote e Timbales percussion. Alle 18.30, in piazza Molinari, arriverà Mattia Villardita, l’uomo ragno che fa sorridere ogni anno più di 1.500 bambini ricoverati negli ospedali, per presentare il suo libro Io e Spiderman. Apertura stand gastronomico alle 12.30 e alle 19.30. In chiusura alle 21.30 Kinder Police in concerto. Info e programma completo: www.facebook.com/fieranocciolacortemilia.

Come ogni anno, a fine agosto, ad Arguello si festeggia all’aria aperta con l’Argrock Festival. Sabato 26, nelle vie del borgo si svolgerà la diciottesima edizione della Festa del cucu. Dalle 19.30 in avanti verranno serviti: friceu, trippa e ceci e alle 21.30 si ballerà il liscio con Franca e Vito. Nel pomeriggio di domenica 27 saranno proposti giochi per i bambini seguiti dalla merenda. Alle 19.30 ci si troverà a tavola per gustare gli agnolotti e alle 21 prenderà il via la serata dedicata ai balli occitani con i Quba Libre. Lunedì 28 sulla piazza del paese sarà disputata la partita di pallapugno. Per tutta la settimana, a partire da domenica 27 agosto, alla sera, in piazza San Frontiniano si potrà giocare a beach volley. Info: www.facebook.com/Argrockfestival.

A Farigliano fino al 27 agosto andrà in scena la 72ª Festa del Bôn Vin. L’orchestra I Roeri si esibirà sabato 26 alle 21, mentre domenica 27, alla stessa ora, toccherà all’orchestra Alberto e Simone. Il banco di beneficenza, il Luna park e l’area ristoro con menù alla carta, saranno attivi per tutta la durata della manifestazione. In questo ultimo fine settimana della festa, tornerà l’attesa gara di enduro “10 ore a coppie”, organizzata dal locale Moto Club Major Motor di Albesiano.

Info: www.proloco-farigliano.it e www.facebook.com/prolocofarigliano.

A Dogliani proseguono gli appuntamenti organizzati per l’estate. Sabato 26 tornerà “Cugiumse. Dormiamo in piazza”. Dalle 21, in piazza Carlo Alberto saranno spente tutte le luci e posizionati i letti. Concilieranno il sonno le musiche di sottofondo e le tisane, offerte dagli organizzatori. Elisa Rolfo leggerà alcune fiabe per bambini, mentre Chiara Rubino suonerà l’arpa. Al mattino, il bar Corte servirà la colazione. Prenotazione necessaria. Chi lo vorrà potrà portarsi il letto, la brandina o la tenda. Per tutti gli altri, a fornire la sistemazione ci penserà il comitato. In piazza Belvedere, domenica 27 alle 20.30, saranno consegnati i premi Schi-na cinà e Sch-ina cinà nel mondo. Giunto alla ventisettesima edizione, il premio è assegnato dal comitato festeggiamenti di borgata Casale e dall’Amministrazione comunale. L’ideatore è il poeta contadino Valter Costamagna. L’obiettivo del riconoscimento è premiare chi è tornato a lavorare la terra e chi valorizza i prodotti locali oltre i confini italiani. Info: https://doglianiturismo.com e www.facebook.com/comunedogliani.

A Cherasco la frazione Bricco de Faule festeggia san Grato. Sabato 26 alle 20.30 ci sarà la serata paella, seguita dalle musiche dei Fiesta latina. La Sagra dello gnocco si concentrerà domenica 27 e lunedì 28, a partire dalle ore 20.30. La serata di domenica proporrà alle 20.30 gnocchi al ragù di cinghiale e col pesto. Quella di lunedì, sempre alle 20.30 vedrà quale ingrediente principale la patata d’Entracque e come salse il formaggio alpino Ariund e il ragù di salsiccia. Il menù, dal costo di 22 euro, prevede anche due antipasti, il dolce e l’acqua. Gli eventi gastronomici saranno allietati rispettivamente dall’orchestra liscio Mike e i simpatici e dalle musiche occitane con i Lou serpent. Domenica 27 è in programma un pomeriggio per i bambini (ore 17) e una gara a scala 40 per i grandi (ore 21). Durante la festa sono previsti una scatolata di beneficenza, il luna park e il servizio bar. Per gli appuntamenti gastronomici è necessaria la prenotazione.

Info: www.comune.cherasco.cn.it.

A Pocapaglia si concludono i festeggiamenti di San Giusto. Ultima giornata di festa, sabato 26 agosto, con la serata gastronomica itinerante “Pocapaglia sotto le stelle”, insieme ai Borghi. Alle 21 musica live con Sciarada Band e dalle 23 Dj set con Lorenzo a ingresso libero. Info e programma completo con il menù: www.facebook.com/PocapagliaProLoco.

A Cavallermaggiore si festeggia la Beata Vergine delle Grazie fino a martedì 29 agosto. Sabato 26 dalle 19.30 torna “La stuzzicando”, serata gastronomica per le vie del centro; durante l’evento ci sarà la seconda edizione di Cava Car Night con esposizione di auto da tutta la regione. Domenica 27 sarà protagonista la grande musica: si inizierà con l’apericena dalle 19 e con il concertone dei BlueBeaters. Lunedì 28, in collaborazione con l’Avis ci saranno l’apericena ed il dj set offerto dall'associazione con la distribuzione di gadget per sensibilizzare alla donazione di sangue. Martedì 29 è prevista la festa di chiusura, con musica e fuochi d’artificio. Sabato e lunedì pomeriggio ci sarà una gara di bocce. Info: www.facebook.com/proloco.cavallermaggiore.

A Sant’Albano Stura proseguono i festeggiamenti per la festa patronale di San Liberato fino a domenica 3 settembre presso la tensostruttura allestita nel parco Olmi. Tante le proposte in programma per tutte le età e per tutti i gusti. Sabato 26 appuntamento con J’amis d’la Madlana, presentati dalla spumeggiante Ilaria Salzotto, e la Soma d’aj degli Alpini. Domenica 27 la messa di San Liberato alle 10.15 è dedicata ai coscritti della leva 2005. Nel pomeriggio, dalle 15, al parco Olmi, novità della festa, arriva a Sant’Albano il gruppo cinofilo “Le fiamme” di Centallo noto per le ricerche dei superstiti durante il terremoto di Amatrice, il crollo del ponte Morandi e durante il terremoto in Turchia. Durante il pomeriggio, per i piccoli, ci saranno bolle giganti, giochi, palloncini e tanto altro mentre i grandi saranno coinvolti in giochi popolari e nella stima dei chicchi di caffè. La giornata si concluderà alle 20 con “En bucun suta j’urm” e intrattenimento musicale alle 21 con la banda rock Farinei dla brigna. Info: www.facebook.com/prolocosantalbano1.

A Cussanio, Fossano, si festeggia la Madonna della Cintura. Sabato 26 dalle 19 sono in programma l’apericena sotto le stelle su prenotazione, a seguire birra a fiumi, sorprese durante la serata e musica. Domenica 27 si svolgerà il 3º Torneo di Calcio Balilla Umano, evento sportivo che promette divertimento e intrattenimento. La manifestazione, riservata ai nati fino al 2007, vedrà le dodici squadre affrontarsi in partite da sei contro sei con l’inizio previsto per le 14 e le fasi finali in serata. La Proloco invita tutti alla manifestazione che sarà arricchita anche da altri eventi e dalla possibilità di consumare bevande fresche, cena con pollo allo spiedo e molto altro.

Dalle 16 divertimento per i bimbi con mago Trinchetto, animazione e Nutella Party.

Info: pagina Facebook proloco Cussanio.

Il "Ferragosto lungo" di Pontechianale regala a villeggianti e turisti occasioni di svago adatte a tutte le età e i gusti. 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟲 𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟳 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟬.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯.𝟬𝟬 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟱.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴.𝟬𝟬, si potrà provare anche lo "𝑺𝒄𝒊 𝒅'𝑬𝒓𝒃𝒂", la versione estiva ed adrenalinica del tradizionale sci montano, in compagnia di ex atleti della nazionale e allenatori FiSi STF.

Sabato 26 è in calendario una nuova serata dedicata all'osservazione del cielo, con salita in seggiovia, cena al rifugio Helios, osservazione delle stelle e discesa a piedi.

Divertimento assicurato domenica 27 agosto con i "𝑮𝒐 𝑲𝒂𝒓𝒕 𝒂 𝒑𝒆𝒅𝒂𝒍𝒊" e tanti "𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀", 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗮 𝘁𝗮𝘃𝗼𝗹𝗼 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼... . Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018.

A Canosio, nell’alta valle Maira, domenica 27 agosto si terrà la tradizionale Festa del Nostrale d’Alpe di Canosio, una giornata alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni, un omaggio a questo formaggio d’eccellenza, unicamente prodotto in Alpeggio. Dalle 9.00 apertura della Fiera con prodotti delle Valli d’Oc, alle o10.30 Impariamo a fare il formaggio a casa, attività per bambini, ragazzi e famiglie a cura dell’Associazione Produttori del Formaggio Nostrale d’Alpe. Dalle ore 12.00, presso le strutture locali, pranzo a base di Nostrale di Canosio. Nel pomeriggio, dalle ore 15,00 grande concerto in piazza dei LA QUIMERA gruppo musica Occitana facente parte dell’Associazione Culturale Lou Dalfin. Alle ore 16,00 merenda per i bambini a base di Nostrale d’Alpe di Canosio. Durante tutta la giornata possibilità passeggiate con gli Alpaca organizzate da MairAlpaca. Info: www.vallemaira.org/eventi/festa-del-nostrale-di-canosio.

Anche quest’anno a San Giuliano di Roccabruna si terrà la festa patronale, organizzata come di consueto da un volenteroso gruppo di volontari. Sabato 26 agosto la festa proseguirà con la gara a bocce, seguita alla sera dalla paella. Divertimento musicale con Marco Marzi e Marco Skarica e, visto il caldo, ci sarà lo snow party. Domenica 27 agosto inizierà al mattino con la Santa Messa alle ore 10.30, seguita al pomeriggio dalla benedizione dei bambini alle 15.30. A seguire giochi, truccabimbi, magia delle bolle e pane e nutella come merenda. Lunedì sera, 28 agosto, la festa si concluderà, con alla sera la tradizionale polenta e l’accompagnamento musicale dell’orchestra “I Roeri”. Sotto il tendone ci sarà il palchetto apposta per il liscio. Al termine i fuochi d’artificio e la lotteria. Prenotazioni e prevendite per paella e polenta a Roccabruna presso il Galop, alimentari da Laura, farmacia Gallinotti e a Dronero presso la tabaccheria da Marcella.

Fino al 28 agosto torna nel cuore di Boves, in piazza Italia, la grande festa di San Bartolomeo che terminerà in bellezza con la cena del Ricetto. Sabato 26 agosto, in piazza Italia ci sarà lo spettacolo di cabaret di Gianluca Impastato, un evento all’insegna della comicità. Imperdibile come ogni anno anche la sfilata di moda a cura di “Eliana Abbigliamento” in programma per domenica 27 agosto. Bellezza e stile conquisteranno passerella dopo passerella i presenti. Per concludere in grande lunedì 28 agosto si terrà la tradizionale Cena del Ricetto, con la musica liscio di Paolo Bagnasco, affermato fisarmonicista e pianista. Info: www.comune.boves.cn.it.

A Limone Piemonte è in programma un fine settimana ricco di eventi. Sabato 26 agosto a partire dalle 9 nelle vie del centro storico shopping tra le bancarelle dei commercianti limonesi per il consueto appuntamento del Desbarass. Alle 20.45 si terrà la premiazione del concorso Premio balconi fioriti. La serata proseguirà con il concerto dei Lou Pitakass, che intratterranno il pubblico con un repertorio di musiche tradizionali e brani originali, unendo i suoni occitani ai generi più moderni come il rock. Domenica 27 agosto si terrà la Festa dell’Abaiya, manifestazione in costume di fine estate che rievoca la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna tra canti popolari e folklore. Protagonista delle celebrazioni sarà il gruppo folkloristico limonese, che animerà al mattino le vie del centro storico con musiche e balli tradizionali. Il corteo partirà alle 10.30 dalla chiesetta di San Secondo per poi giungere alla chiesa parrocchiale di San Pietro. La rievocazione proseguirà nel pomeriggio: dalle 15.30 nel centro storico si potrà assistere ai balli tradizionali in costume. In seguito, alle 16.30, si terrà in Piazza del Municipio la cerimonia dell’investitura degli Abbà. Info: www.limoneturismo.it, nella sezione eventi.

Appuntamento a Chiusa di Pesio, con Ciüsa Duvarta fino al 27 agosto, con tante iniziative per tutti.

Sabato 26, nel giardino del Centro Anziani ci sarà la “Polentata avisina” a partire dalle 19. Alle 21, con ingresso libero e gratuito in via Roma, fa tappa “Mutandem”, il nuovo dirompente spettacolo dei Trelilu. Domenica 27 agosto torna la Fiera di Ciüsa Duvarta con bancarelle, spettacoli, giostre, musica ed esposizione di veicoli e mezzi agricoli. Fin dalle prime ore del mattino, ùle vie e le piazze si animano di stand che vanno dall’artigianato locale all’antiquariato, passando per l’enogastronomia, prodotti agricoli a Km 0, hobbistica, tradizione e collezionismo. In mattinata appuntamenti religiosi e istituzionali, a seguire il “Pranzo della Fiera” con un ricco menù su prenotazione. Saranno presenti numerosi punti e aree di interesse, tra cui lo stand dell’ente Aree Protette Alpi Marittime, un’area dedicata al cicloturismo, si potranno ammirare piccoli e grandi animali, la ferratura dei cavalli, macchine e attrezzature agricole di oggi e di ieri, balli e tanto altro.

Durante il pomeriggio balli country e musica con il gruppo Rock and Roll Rewind, l’ecclettica music band i CoiToni, in Piazza Cesare Battisti; la Compagnia Fratelli Ochner con trampoli, giocoleria e clownerie itineranti e tanto altro. Info: www.facebook.com/comunedichiusadipesio.

Coumboscuro, frazione di Monterosso Grana, si prepara al gran finale del Roumiage, appuntamento tradizionale che va avanti da oltre 50 anni con mostre, convegni, laboratori e soprattutto grande musica. La Traversado, che ripercorre il viaggio a piedi dalla Francia che facevano un tempo i migranti, darà il via al clou della manifestazione, con laboratori, musica, danza, la cucina al gusto di Provenza, il mercato delle valli ed anche un interessante convegno, che si svolgerà sabato 26 agosto: in primo piano le figure di don Milani e Sergio Arneodo e il tema dell’educazione attiva. Sempre sabato, in serata un flash mob con diverse corali che canteranno in italiano, provenzale e nizzardo. Domenica 27 agosto alle 15, si esibirà Tosca, che presenterà il suo programma di world music assolutamente da non perdere. Il costo del biglietto è di 20 euro, acquistabile su: www.mailticket.it Fino al 25 settembre nel salone del Centre Provençal sarà possibile visitare la mostra "Forgiaron - storia di una bottega artigiana".

Per raggiungere il piccolo borgo (con servizio bar continuato) ci sarà come sempre un servizio navette con il seguente orario: sabato dalle 14 alle 24 e domenica dalle 11 alle 20.

Info: www.coumboscuro.org e www.facebook.com/coumboscurocentreprouvencal.

Dalle ore 14.00 di sabato 26 fino a lunedì 28 agosto, il Comune di Valdieri, l'Unione Pastorale della Valle Gesso e l'Acli "Pro Andonno" organizzano la "Festa della Madonna", tre giorni di sport, musica, buon cibo e tanto divertimento. Sabato nel pomeriggio avrà inizio la "Baby Spartan Run" presso il Campo Sportivo. Alle 20.30 ci sarà la "Raviolata" su prenotazione. Dalle 22 dj set a cura di "Dj Piolo". Domenica alle 10 la Santa Messa nella Cappella del Gerbetto. Alle 12.30 ci sarà la polentata, su prenotazione, alle 19 "Pizza Party”, sempre su prenotazione. Alle 21 Karaoke by "Il Gatto e la Volpe". La festa proseguirà lunedì 28 agosto.

Info: www.facebook.com/proloco.andonno.

Fino al 28 agosto si festeggia San Membotto, la festa patronale a Moiola con intrattenimento gastronomico e musicale. Sabato 26 gara alla petanque e serata giovani a base di paella e poi musica con i Way to Hollywood, a seguire notte bianca. Domenica 27 alle 10.30 Messa con processione alla cappella di San Membotto, alle 13 pranzo della festa presso il padiglione, dalle 16 giochi per bambini e adulti e serata danzante con Enzo e Massimo, dalle 21.30. Lunedì 28 gara alla petanque dalle 14 e alle 19.30 serata a base di polenta e spezzatino; a seguire serata danzante con Maurizio e la band. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/prolocomoiola.

Spettacoli e musica

Appuntamento a Busca con Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival 2023. La giornata di sabato 26 si apre al mattino con Giulio Lanzafame che propone “Tra le Scatole”. Si prosegue in Piazza della Rossa con l’esilarante e imperdibile spettacolo Deux Secondes dell’artista francese Petit Monsieur, in replica anche domenica 27. Nel pomeriggio il circo contemporaneo del collettivo circense brasiliano Collectiv Na Esquina presenta, Volta, in replica anche domenica 27. La serata si chiuderà nell’arena del Collettivo Antilia con lo spettacolo La Dama Demodè. Domenica 27, Prismadanza animerà in più momenti della giornata la centralissima Via Umberto I, con Prismabanda Street Band. Ancora circo con l’ASD il Gecko Tarantasca nello spettacolo “Il valore del tempo”. Chiusura della tappa di Busca con la Compagnia Quintoequilibrio che presenta Felicia. Ultimo evento della serata Prismadanza con Calidè i custodi delle fiamme. Info e programma completo: www.festivalmirabilia.it.

Sabato 26 agosto, sarà Rucas, località raggiungibile in auto, nel comune di Bagnolo P.te, il suggestivo palcoscenico del concerto di Jazz Visions, con un appuntamento imperdibile: il Quartetto guidato dalla voce di Simona Trentacoste, con Angelo Di Leonforte al pianoforte, Riccardo Grosso al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Santuario di Maria Assunta, a Montoso, sempre alle ore 17. Ingresso libero.

Info: www.jazzvisions.it.

Nella suggestiva cornice del giardino comunale di Moretta, sabato 26 agosto alle ore 21, è in programma la rappresentazione teatrale “Renzo Tramaglino, sposo promesso”, a cura del “Teatro degli Acerbi”. Lo spettacolo è una rilettura in chiave umoristica del celebre romanzo manzoniano, realizzata dal regista Luciano Nattino ed interpretata dall’attore Fabio Fassio. Il racconto segue i vari episodi de “I Promessi Sposi” visti con l’occhio di Renzo ormai accasato e padre di famiglia. Una rappresentazione teatrale per sorridere di un testo croce e delizia di tutte le generazioni, che nel 150° anno dalla morte di Alessandro Manzoni viene riscoperto anche attraverso un humour delicato e divertente. Ingresso libero. Info: pagina Facebook Teatro degli Acerbi.

Sabato 26 agosto alle 17 nel teatro di borgata Paraloup, Rittana, andrà in scena lo spettacolo della compagnia teatrale Gli (S)legati “Anche i sogni impossibili - Il quindicesimo ottomila di Fausto De Stefani” con Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi. La storia dell’alpinista che ha scalato le 14 cime sopra gli 8000. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/borgataparaloup.

Prosegue il gemellaggio tra Burattinarte e il giardino del Belvedere a Bra. Sabato 26 alle 21 è in programma “A piede libero”. Nel favoloso regno di Puzzonia un bel giorno il popolo dei Piedi si ribellò: migliaia di piedi non sopportavano più di stare rinchiusi nelle scarpe, dissero no ai lacci e cinghiette dolorose. Il mirabolante teatro dei piedi di Laura Kibel, protagonista in scena di uno spettacolo che evoca mondi e costumi di paesi diversi, rivisitando favole e canzoni e portando spunti di riflessione su temi e contenuti importanti come la guerra, il femminismo, le religioni e l’ottusità. Ingresso libero. Info: www.turismoinbra.it e www.facebook.com/burattinarte.

Nel suggestivo luogo del Castello di Saliceto, tutti i sabati di agosto, alle 18.00, si tengono concerti di musica classica. C’è la possibilità di abbinare la visita guidata del Castello e del Borgo.

Sabato 26 si esibiranno gli allievi della Masteclass Saliceto Barocca. Info e locandina: www.visitlmr.it/sites/default/files/eventi/pdf/saliceto-concerti1.pdf

Sabato 26 agosto la Pro Loco di Marmora organizza a partire dalle 15 la 13ª edizione del festival di coralità alpina “Val Mairo Chanto”, rassegna nazionale di canto corale per portare in val Maira le tradizioni e la cultura di persone provenienti da terre e realtà differenti, unite dalla stessa passione per il canto e la musica popolare. Il programma del Festival prevede, nel pomeriggio di sabato l’esibizione dei singoli cori partecipanti nei punti più caratteristici del paese, che terminerà alle 18 con il canto di chiusura e con la premiazione dei gruppi, mentre alle 19 si potrà partecipare all’aperitivo. Nella giornata di domenica 27 agosto, alle 10.30, verrà celebrata la Messa cantata.

Info e locandina: www.vallemaira.org/eventi/valmairo-chanto.

Sabato 26 agosto alle ore 20.45, nella Chiesa parrocchiale di Briaglia sarà presentata “Ave Maria – InCanto”, audizione discografica, a cura di Bruno Baudissone, delle più celebri composizioni musicali sulla preghiera dell’Ave Maria. Si potranno ascoltare pagine di Schubert, Franck, Gounod, Massenet, Verdi, Cherubini, Gomez, Piazzolla, Offenbach e Mascagni interpretate da celebri voci di ieri e di oggi, fra cui Luciano Pavarotti, Elina Garança, Placido Domingo, Renata Tebaldi, Joseph Calleja, Magda Olivero e Juan Diego Flòrez. Ingresso libero.

«Chitarrissima», rassegna concertistica del Saluzzo Musica Festival è in programma a Saluzzo fino a domenica 27, sotto la direzione artistica del maestro Elio Galvagno. Sabato, alle 21.15 nella chiesa di San Giovanni, salirà sul palco la Chitarrissima Orchestra e domenica, a chiudere la rassegna, sarà, alle 11 al Teatro Magda Olivero, il concerto della Junior Chitarrissima Orchestra. Info: www.saluzzomusicafestival.it.

Proseguono gli appuntamenti con i “Pomeriggi in Musica” a Murazzano alle 17 al Santuario della Madonna di Hal. Domenica 27 si esibirà il coro “Laeti cantores” di Canelli, diretto da Orietta Lanero. Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano.

Domenica 27 agosto alle 19 ai Giardini del Belvedere di Bra Filippo Gambetta (organetto) e Sergio Caputo (violino) proporranno un concerto da Balfolk con composizioni originali e brani tradizionali europei riarrangiati, rivolti a un pubblico di ascoltatori e di danzatori. I loro concerti sono un viaggio tra le sonorità delle musiche tradizionali di Francia, Nord Italia e Isole Britanniche, sconfinando nei ritmi brasiliani di choro e forrò all'insegna di un programma vario per climi e colori sonori. Ubfo: www.turismoinbra.it.

Ritorna a Vicoforte, domenica 27 agosto alle 21, il tradizionale “Concerto di fine estate” dell’orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo. La prestigiosa orchestra cuneese sarà diretta dal maestro Aldo Salvagno che presenterà musiche di Mozart, Donizzetti, Rossini, Bellini, Massanet, Gounod, Verdi e Puccini, con accompagnamento del tenore Rino Matafu. L’ingresso è gratuito ed il concerto si svolgerà nel Chiostro del Monastero Cistercense del Santuario.

Info: www.orchestrabruni.it.

Prosegue fino al 27 agosto, la terza edizione del corso dedicato alla Formazione Orchestrale presso la località di Pamparato, promosso e coordinato dall’Academia Montis Regalis di Mondovì. Il Concerto finale con ingresso libero, si svolgerà a Garessio, nella Reggia di Val Casotto il 27 agosto alle 18.00 e concluderà anche la 56° edizione del Festival dei Saraceni.

Protagonista assoluta del concerto sarà l’orchestra degli allievi e dei docenti del Corso Orchestrando. In programma tre componimenti orchestrali di A. Corelli (l’autentico falso del XIII Concerto Grosso), W. A. Mozart, H. Haydn, pagine per quattro violini di C. Dancla (tema e variazioni su “Ah! Vous dirai-je, maman”) ed arie tratte dal celebre Flauto Magico.

Info: https://academiamontisregalis.it.

Domenica 27 agosto Roberto Mercadini sarà ad Alba, arena Sacerdote, con il monologo Little boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica. Una storia tragica, ma paradossalmente pure comica. A partire dal nome Little boy, familiare e affettuoso, dato all’ordigno che ha provocato il più alto numero di morti in una singola esplosione». Gli scienziati come vissero il conflitto interiore? «Tra gli esempi si può citare Robert Oppenheimer, il quale scivola costantemente in una situazione di alienazione. Beve e fuma di continuo, nonostante la tosse lo tormenti senza sosta. Enrico Fermi è descritto dalla moglie Laura come un individuo rimpicciolito, tormentato dalla lotta dentro di sé, quando ritorna dal test durante il quale viene fatta esplodere la prima bomba atomica. Info e biglietti su http://attraversofestival.it/programma-2023.

Castelli aperti

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Scopri gli eventi su: www.castelliaperti.it.

Con “Carlo Filippo Morozzo alla conquista di Rocca de’ Baldi” tornano gli appuntamenti al Castello Museo di Rocca de’ Baldi dedicati alla famiglia Morozzo della Rocca.

Domenica 27 agosto la visita al Castello sarà arricchita da curiosità riguardanti uno dei personaggi antichi più noti della famiglia, Carlo Filippo Morozzo, a cui si deve l’inizio dei lavori di trasformazione del Castello di Rocca de’ Baldi in residenza di villeggiatura della famiglia e, con il cugino Luigi Francesco, quelli della costruzione della chiesa della Beata Vergine del Carmelo, la Badia, che, eccezionalmente, grazie alla disponibilità della famiglia Morozzo della Rocca e di Bianzé, apre quest’anno per una seconda data. Info: info@cuneoalps.it.