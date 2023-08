Domenica 27 agosto a Cuneo la 18° Rievocazione Storica con le auto d’epoca

Tutto pronto a Cuneo per una giornata all’insegna dell’emozione e della storia. Domenica 27 agosto si terrà la 18° edizione della Rievocazione Storica. L’evento è organizzato da Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d’Albenga in collaborazione con Savigliano Corse. Un’iniziativa che promette di essere un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di auto d’epoca e per tutti coloro che amano rivivere i fasti del passato del mondo dei motori. Cuneo si vestirà di storia, passione e motori d’epoca, offrendo a tutti i partecipanti e agli spettatori un’indimenticabile giornata all’insegna dell’emozione e della bellezza delle auto di un tempo.

La manifestazione sarà aperta a tutte le autovetture in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, garantendo una giornata sicura e spettacolare per partecipanti e spettatori.

La 18° Rievocazione Storica a Cuneo si svolgerà il 27 agosto, con iscrizione presso il Gazebo di Piazza Galimberti e posizionamento dei veicoli dalle ore 8 alle 10. La partenza è prevista per le 10.15 da Piazza Galimberti con arrivo sul piazzale impianti di risalita ad Argentera dove è in programma la sosta per l’aperitivo.

Alle 12.15 si ripartirà alla volta del Colle Maddalena con sosta foto ricordo al Cippo Nuvolari. L’arrivo al ristorante Roburent di Bersezio è previsto per le ore 13.30 mentre l’ultima tappa sarà alle 16.30 per la consegna dei premi ricordo e i saluti di rito.

Affinché il successo dell’evento sia coronato dalla massima sicurezza, sono ammesse solamente autovetture in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale. I partecipanti dovranno assicurarsi che le proprie auto siano idonee alla circolazione su strade pubbliche, garantendo così un’esperienza piacevole e sicura per tutti. Le quote di partecipazione al programma saranno ripartite come segue: Euro 50: Iscrizione + aperitivo + pranzo; Euro 40: Cena del sabato sera presso il ristorante La Ruota; Euro 20: Partecipazione al giro a persona + aperitivo e gadget. L’atmosfera di festa pervaderà le strade della città, mentre le auto d’epoca sfileranno con eleganza e maestosità.