Il maltempo ferma il concerto di Tosca a Coumboscuro

Coumboscuro Centre Prouvençal è dispiaciuto nell’annunciare che il concerto

di Tosca, previsto a Coumboscuro in data , alle ore 15.00, viene

annullato a causa la previsione meteo dell’arrivo di un fronte burrascoso,

che durante la giornata di prossima colpirà le Alpi italofrancesi

e in particolare il Piemonte.



L’appuntamento del Roumiage, che si rinnova dal 1961, per la prima volta

deve rinunciare ad un momento di grande musica e poesia sulle orme

dell’amicizia tra Sergio Arneodo e Fabrizio De André, nell’ambiente naturale

della montagna di Coumboscuro. Un grazie doveroso agli artisti ed in

particolare alla cantante Tosca, per cui Coumboscuro sarà sempre terra di

“benvengù”, di sincera stima e abbraccio.