Limone Piemonte: Bruno Gambarotta ha chiuso fra grandi applausi la rassegna Libri da Gustare con “Fuori Programma”

Un graditissimo ritorno quello dello scrittore piemontese a Limone con il suo ultimo libro “Fuori programma”. Bruno Gambarotta è stato lungamente applaudito da un pubblico numeroso di oltre 150 persone,che si è molto divertito durante l’incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia. L'autore ha offerto una visione originale della RAI, la più grande e popolare industria culturale italiana, con il suo ironico aplomb e con le conoscenze maturate lavorando con capricciose stelle dello spettacolo e grigi funzionari. La sua carriera, iniziata come cameraman, proseguita come programmista e terminata sotto i riflettori delle prime serate, ha accompagnato tutta la parabola del servizio pubblico, dalla Rai pedagogica a quella più commerciale.

Nel libro racconta le vicende eccezionali vissute in cinquant'anni di carriera. Alcune di queste come le gaffes di Celentano che lo portano in diretta in prima serata a Fantastico '87 per porvi rimedio; l'irruzione per recuperare un microfono in una stanza dove Paolo VI sta pranzando con un risotto; e le candid camera girate sui treni con Nanni Loy sono state raccontate con ironia e divertimento. Non una presentazione di un libro, ma un vero e proprio spettacolo di cabaret: irresistibile il racconto del regolamento della mensa rai di Torino, che ha regalato risate e divertimento.

Si è chiuso così l'ultimo appuntamento della rassegna letteraria promossa dall'Hotel Principe e con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte in collaborazione con l'associazione Ristoranti della Tavolozza. Una rassegna diretta dal gionalista e presidente dell'associazione Ristoranti della Tavoloza, Claudio Porchia, che ha totalizzato oltre 700 presenze nei sette incontri in programma.

“Anche per questo anno, crediamo di essere riusciti a proporre interessanti incontri – commenta Claudio Porchia –. offrendo momenti di divertimento e di cultura ai turisti e residenti. I tanti complimenti ricevuti e la grande partecipazione sono la testimonianza del successo di questa rassegna letteraria. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione il teatro della Confraternito, il personale dello Iat di Limone per la promozione, l'avvocato Costantino Catto, titolare dell'hotel Principe e del Limone Palace, che ha sostenuto l'intera manifestazione. Ed un ringraziamento particolare al pubblico, cui diamo appuntamento al prossimo anno”