Rifreddo in festa per Maria Regina, celebrando i 50 anni di ordinazione di Don Angelo Vincenti

Per la prima volta si celebra domenica 27 agosto a Rifreddo la Festa di Maria Regina, a cui la chiesa centrale del paese e dedicata.

Voluta e Organizzata dalla Parrocchia di Rifreddo, presieduta dal parroco don Angelo Vincenti, che in questa occasione festeggerà anche il suo 50° anno di ordinazione presbiterale, la celebrazione principale di domenica 27 agosto sarà preceduta da un ricco programma di celebrazioni religiose ed eventi per l’intera settimana.



La festa liturgica di Maria Regina cade il 22 agosto: infatti dopo una settimana di celebrazioni liturgiche con funzioni che si sono svolte presso la parrocchia di Rifreddo a lei dedicata, il Santuario di Valmala e il Santuario della Madonna del Devesio, continua sabato 26 agosto con la Santa messa prefestiva alle ore 17 e alle 21 presso la chiesa di Rifreddo di “Maria Regina” lo spettacolo “Myriam di Nazareth. Quello che i vangeli non dicono” recitato dala “Compagnia Teatrale Affetti Collaterali”, aperto a tutti con ingresso libero.



La festa culminerà domenica 27 agosto con la messa alle ore 11.15 alla Presenza dell’Amministrazione comunale, enti e associazioni civili e religiose in cui si festeggeranno gli Anniversari di Matrimonio e il 50° di Ordinazione di Don Angelo, ordinato sacerdote l’8 settembre 1973, oltre ai 5 anni di sua presenza presso la parrocchia di Rifreddo.

L’occasione sarà propizia per inaugurare ufficialmente i lavori effettuati nell’ultimo anno alla chiesa di Maria Regina: infatti è stato rifatto il tetto, il pavimento interno, l’impianto elettrico, l’impianto audio e la facciata esterna. Importanti lavori guidati dal parroco don Angelo Vincenti che hanno dato un nuovo volto alla chiesa principale di Rifreddo.



“Ringraziamo don Angelo - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - per gli importanti lavori effettuati alla parrocchia e per la costante e forte collaborazione che è presente tra la parrocchia e l’amministrazione comunale. Dopo aver rifatto l’area davanti alla parrocchia e con la conclusione dei lavori della piazza centrale, l’intervento sull’edificio completano l’opera di riqualificazione della Parte centrale di Rifreddo".