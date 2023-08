Comitato Razom: il presidente albese Edoardo Bosio a Buča, la città del massacro [FOTO]

È partito lo scorso giovedì 24 agosto dall’aeroporto di Bergamo Edoardo Bosio, presidente del comitato Razom, diretto a Cracovia in Polonia, dove ha fatto il primo scalo del viaggio che lo ha portato Buča, in Ucraina, la città che all’inizio della guerra venne devastata dai bombardamenti e ad oggi ricordata nel mondo per quello che viene chiamato il “massacro di Buča”, in cui vennero uccise 458 persone, tra cui 9 bambini.

Dopo aver proseguito il viaggio in pullman, il 25 agosto alle 8.15, Bosio, è arrivato a Kiev, capitale dell’Ucraina, dove è stato accolto da Natalia, Svetlana e la piccola Anna, famiglia originaria di Buča che per un anno è stata ospitata ad Alba. L’arrivo nella capitale Ucraina è coinciso con la ricorrenza della festa dell’indipendenza del Paese, che per il secondo anno viene celebrata durante il conflitto e che vede, al posto della classica parata militare, lo schieramento lungo via Khreshchatyk, la via principale della città, delle carcasse dei carri armati e di diverse armi pesanti dell’esercito russo, distrutte dai militari ucraini.

A Kiev, il presidente del comitato Razom, ha incontrato Pier Francesco Zazzo, ambasciatore italiano in Ucraina e Fabio Strinati, direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Kiev (AICS Kiev), a cui ha spiegato il progetto del comitato e con il quale si è confrontato per valutare assieme i possibili progetti di cooperazione da poter mettere in atto tra il territorio langarolo e quello del distretto di Kiev.

Nel primo pomeriggio Bosio è finalmente giunto a Buča, dove ha incontrato Oleg Tsymbal, capo del dipartimento dell’istruzione del comune di Buča, assieme a Victoriia Danilova dell’ufficio relazioni internazionali della città stessa. “Un incontro molto importante – sottolinea Edoardo Bosio – perché ci siamo confrontati con coloro che si stanno occupando direttamente della ricostruzione “. Assieme ai due funzionari, il presidente del comitato Razom, ha visitato gli asili e le scuole della città e gli hanno mostrato come procede la ricostruzione, come ad esempio quella di un asilo dove hanno dovuto costruire un rifugio antiaereo, per maggiore sicurezza e tranquillità dei bimbi. Diversi anche i posti visitati, dove le scuole sono state distrutte e non c’è possibilità di ricostruzione. Con i due funzionari di Buča, c’è stato anche un confronto per capire come poter continuare il progetto di cooperazione e portare ulteriori aiuti.

Intanto comunque è stato quasi raggiunto l’obiettivo che si era prefissato il Comitato Razom nell’aprile del 2022, ovvero raccogliere 32.000 euro, per ricostruire un asilo nido della città ucraina, da qui l’appello di Edoardo Bosio: "Amici di Alba, Langhe e Roero, vi comunico che ad oggi siamo riusciti a raccogliere 30mila euro, ma il nostro obiettivo è quello di raccogliere almeno 32mila euro, cioè un euro per ogni abitante di Alba, con l'idea che ognuno, con un piccolo contributo, può davvero fare la differenza per ricostruire un mondo migliore. Oltre a dare un contributo concreto alla ricostruzione della città, lo scopo del nostro progetto è quello di creare rapporti di amicizia tra il nostro territorio e quello ucraino perché siamo convinti che la Pace si costruisca in modo pragmatico, sviluppando relazioni politiche, economiche e culturali tra Popoli. Colgo questa occasione per invitare nuovamente i cittadini, le istituzioni e le imprese del territorio di Alba, Langhe e Roero a sostenere il nostro progetto di cooperazione internazionale e per ringraziare la generosità di tanti che hanno deciso di sostenere il nostro comitato dandoci fiducia. Mancano soltanto duemila euro, possiamo farcela, Razom, Insieme, possiamo ricostruire un mondo migliore!".

Si può contribuire al progetto con una donazione tramite bonifico intestato a “Comitato Razom” - causale “Donazione” - IBAN: IT27R0853046961000000259733 oppure con satispay (clicca QUI: https://www.satispay.com/it-it/qrcode/?qrcode=https%3A%2F%2Fwww.satispay.com%2Fapp%2Fopen%2Fshops%2F372a170a-34d9-4d5c-90db-be24d23b92a3).

Per maggiori informazioni e per collaborare con il Comitato Razom: comitato.razom@gmail.com .