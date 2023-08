Cheerleading, alla Titans i pre-season open gym per iniziare bene

Ci eravamo lasciati in festa come racconta questa bella fotografia di gruppo scattata in Piazza Michele Ferrero in occasione dello show off di fine stagione.

Ricominciamo allo stesso modo, con un momento aggregativo all'insegna della passione condivisa per il cheerleading: appuntamento mercoledì 30 Agosto dalle 20.30 alla Palestra Titans per il pre-season open gym.

Ammessi tutti i livelli e tutte le età per un momento in cui il denominatore comune sarà divertirsi ritrovando in palestra vecchi e nuovi compagni, la giusta carica per iniziare alla grande la stagione! La partecipazione è gratuita per gli atleti già pre-iscritti ai team di Alba Cheer per la season 23-24, mentre è possibile con tesseramento giornaliero per esterni o atleti in prova

L'evento è aperto a tutti, compresi gli atleti di altre società o discipline e durante la serata sarà possibile ricevere informazioni sui corsi della Palestra Titans e perfezionare la propria registrazione.

Non ci resta che dire: #YEAH!