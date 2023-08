Il cuneese Sergio Basile si laurea campione del mondo di Karate in Ungheria

A 60 anni, il bancario cuneese Sergio Basile ha coronato un sogno. È campione del mondo di Karate. Ieri, venerdì 25 agosto, ha vinto l'oro nella categoria combattimento cinture nere veterani al 14° Skif (Shotokan Karata-Do International Federation) World Championship, in corso fino al 27 agosto a Gyor, in Ungheria. Vi partecipano oltre 50 Nazioni. Al primo giorno l’Italia è prima nel Medagliere con sette ori, sette argenti e cinque bronzi.

Sergio Basile fa parte della Nazionale Italiana ed è cintura nera secondo dan. Gli avversari erano tutti dal quinto dan in sù. Non ha lasciato loro alcuno spazio, ha gestito la distanza e spezzato il loro ritmo. Ha battuto il kazako Vladimir Saprygin, l'irlandese Michel Corbett, lo spagnolo José Manuel Villanueva Satorre, l'italiano Pierangelo Bausano, il giapponese Watari Hideharu e, in finale, il grossissimo sloveno Mladen Vrtarie.

Una vittoria complessa e difficile perché nel Karate più si va avanti negli anni e più si diventa esperti.

“Per allenarmi ho impiegato sei mesi, attentamente programmati con la periodizzazione sportiva – spiega Basile - : ho fatto 11.650 attacchi, più di 100 ore di allenamento in palestra, 98 combattimenti con agonisti giovani e titolati, ho fatto boxe, e dieta ferrea. Ho avuto costanza ed... è andata bene”.

L'atleta cuneese aveva già conquistato una medaglia d’argento nel 2019 ai campionati mondiali in Repubblica Ceca, e un lusinghiero terzo posto nel combattimento individuale agli Europei nel 2022.

Dedica questa vittoria alla mamma scomparsa Maria Anna Cilluffo: “Come anche in occasione degli europei, le ho portato i fiori con i colori italiani sulla tomba”.