Frosinone-Atalanta 2-1, decidono i gol di Harraoui e Monterisi

Il Frosinone batte l'Atalanta per 2-1 nella gara in calendario come anticipo della seconda giornata della Serie A 2023-2024. I ciociari si impongono con i gol di Harroui al 5' e Monterisi al 24'. I bergamaschi vanno a segno con Zapata al 56'. Entrambe le squadre sono appaiate a 3 punti dopo 2 giornate.

Il Frosinone aggredisce sin dall'inizio e colpisce subito. I padroni di casa recuperano palla, imbucata per Harraoui che entra in area e non sbaglia: rasoterra chirurgico, 1-0. L'Atalanta reagisce subito e sfiora il pareggio al 17': Zappacosta ha a disposizione una palla d'oro, ma non riesce a inquadrare la porta da posizione vantaggiosa. L'errore si rivela pesantisissimo, il Frosinone ringrazia e raddoppia al 30'. Su corner, l'Atalanta non libera la propria area: Monterisi ne approfitta, destro al volo e 2-0.

La reazione bergamasca arriva in avvio di ripresa. Zapata riceve palla da Ederson e col fisico tiene a bada Monterisi, destro preciso e partita riaperta: 2-1. Il Frosinone prova a non farsi schiacciare e si fa vivo davanti con Cheddira. E' l'Atalanta, al 69', ad avere una grossa chance per il pareggio. La manovra, rifinita da Scamacca, libera Scalvini al tiro: il difensore però spreca, Cerofolini para e tiene avanti i laziali al 75'