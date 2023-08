(Adnkronos) - Beriso Shankule ha vinto la maratona femminile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. La 31enne atleta etiope ha trionfato in 2h24'23'' precedendo la connazionale Gotytom Gebreslase, argento in 2h24'34''. Terzo posto e medaglia di bronzo per la marocchina Fatima Gardadi in 2h25'17''. Dodicesimo posto per l'azzurra Giovanna Episi.