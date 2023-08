(Adnkronos) - Italia in finale nella staffette 4x400 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. In campo maschile, Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio si classificano al terzo posto nella propria batteria con il tempo di 3'00"14. Le azzurre della 4x400 corrono in 3’23″86 e con il nuovo record italiano conquistano un posto nella finale di domani.