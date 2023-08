Caraglio by Bike prima edizione. Le mitiche 'Grazielle' protagoniste

Gli organizzatori lo avevano scritto nel form di iscrizione:

“Un tour per la ridente Valle Grana in sella alle nostre biciclette per una giornata di spensieratezza, ecologia e riscoperta del territorio”.

Si sono presentati in una quarantina alla partenza di Montemale ieri pomeriggio alle 16 per la discesa in direzione di Caraglio, tutti in sella alle biciclette simbolo degli anni ’60 e ’70: le amatissime 'Grazielle'.

Nessuna regola in particolare, a parte quelle del codice della strada, nessun costo di iscrizione. Solo buonumore e un pizzico di goliardia, che hanno rallegrato un pomeriggio di sport un po’ particolare, considerate le dieci tappe previste nel percorso in altrettante osterie e bar, fra Montemale, Valgrana, Vallera e la meta finale.

Considerata l’edizione 0.00 la Caraglio By Bike si è dotata di bandiera con l’effige della 'Graziella' in bella vista. Si attendono altre iniziative e l’edizione prossima.