Donati ieri a Revello i libri ai bimbi nati nel 2022

Sono stati donati ieri mattina, sabato 26 agosto, a Revello nel cortile interno del palazzo municipale, i libri ai genitori dei bimbi nati nel 2022, che si sono presentati con i propri piccoli all’incontro organizzato dal Comune nell'ambito di “Nati per leggere”.

Sono 34 i bimbi del paese, posto all'imbocco della Valle Po, nati lo scorso anno di cui 7 sono di nazionalità estera.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Daniele Mattio con gli assessori Katia Disderi e Laura Riberi, assieme agli amministratori comunali e alla volontaria della biblioteca Mara D’Onofrio.

“Nati per leggere è un progetto di promozione alla lettura per i bambini da 0 a 6 anni – ha spiegato il sindaco Daniele Mattio – con l’intento di promuovere sin dalla nascita la lettura in famiglia, per questo motivo abbiamo deciso di aderire all'iniziativa di donare questi libri ai neonati del 2022”.

L’assessore alla Cultura Laura Riberi, rivolgendosi ai genitori, ha sostenuto anche lei l’importanza di leggere i libri ai bambini piccoli per farli appassionare fin dalla più tenera età: “Non si nasce - dice Riberi - con l’istinto della lettura come si nasce con quello di mangiare e bere, per questo bisogna educare i bambini alla lettura”.

Studi recenti hanno infatti evidenziato l’importanza della lettura ad alta voce nei confronti dei neonati da parte dei genitori.

L’idea di donare un libro ad ogni neonato residente nel Comune di Revello, nel progetto ‘Nati per leggere’ nasce nell’ambito del sistema bibliotecario di Fossano, di cui fa parte la biblioteca di Revello inaugurata lo scorso 8 luglio nella nuova e più ampia collocazione al terzo piano del Municipio, dove c’è una ricca sezione dedicata ai bambini e ragazzi.

L’iniziativa è sostenuta, oltre che dal Comune, dalla Regione e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.