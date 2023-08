A Margarita l'niziativa solidale "A spasso con gli Alpini"

Su iniziativa del Gruppo Alpini di Margarita, è nata un’attività di solidarietà, che si ripete di mese in mese, nel corso dell’estate 2023, alternato mattine e pomeriggi in collaborazione con i volontari dell'associazione Margarita attiva e solidale ed alle assistenti e collaboratrici della casa di accoglienza per anziani “Giubergia” di Margarita, accompagnando gli ospiti della struttura in passeggiate e uscite sul territorio locale.

Giovedì 24 agosto, in particolare, ha avuto luogo il terzo appuntamento previsto, con un giro panoramico nell’antico agglomerato urbano di Margarita detto il “ricetto” per terminare nel cortile interno della Società Operaia allietati dal gustoso e invitante aperitivo, preparato dai Volontari della Società Operaia, offerto dal locale Gruppo Alpini.

Anche questa iniziativa è stata un successo, in quanto ha avuto la partecipazione di parenti dei degenti e della popolazione locale, oltre ai Gruppi e Associazioni che hanno organizzato e le maestranze della casa di accoglienza. Il prossimo appuntamento è previsto per Mercoledì 20 Settembre.



Si ringraziano gli Alpini del Gruppo di Margarita, i volontari dell’Ass. Margarita Attiva e Solidale, nonché i collaboratori della struttura per anziani, per la sinergia creata per questa attività di condivisione e di solidarietà, sperando di poterla ripetere ancora nei prossimi anni.