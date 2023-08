Lpm Bam Mondovì: “dopo il buio finalmente arriva la Lux!”…la banda statunitense del Puma Kristin Lux domani giungerà a Mondovì

Kristin Lux sta finalmente per raggiungere Mondovì! La banda americana della Lpm Bam Mondovì ha risolto i problemi burocratici. Intoppi che fino ad oggi l’hanno tenuta ferma negli States.

Attesa come il fresco, dopo il caldo di questi giorni, ora Kristin è pronta a iniziare la sua nuova avventura italiana. Il tanto agognato visto è stato apposto sul passaporto della giocatrice della Lpm, alla quale ora non resta che mettere in valigia la grinta, la voglia di stupire e gli ultimi effetti personali e prendere il volo, o meglio i voli, per raggiungere l’Italia.

Kristin Lux partirà questa sera con un volo nazionale da Omaha, nel Nebraska, in direzione Denver (Colorado); Da qui salirà a bordo di un altro aereo diretto in Europa, precisamente per Monaco di Baviera; Dallo scalo tedesco, infine, la nuova schiacciatrice della Lpm s’imbarcherà per Torino, dove giungerà lunedì alle 16:30 ora italiana; Ad attenderla ci saranno il Ds Paolo Borello e il Team manager Max Rubado.

Dopo aver smaltito, almeno in parte, le fatiche del lungo viaggio e le 7 ore di differenza di fuso orario, Kristin sbrigherà alcuni adempimenti amministrativi e da martedì sarà a disposizione di coach Marco Gazzotti per il primo allenamento. La schiacciatrice, almeno inizialmente, sarà impegnata in un lavoro personalizzato per mettersi al passo del resto delle compagne di squadra, che hanno iniziato la preparazione il 16 agosto.