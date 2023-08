Australia, aereo militare Usa precipita durante esercitazioni

(Adnkronos) - Un aereo militare degli Stati Uniti si è schiantato al largo della costa settentrionale dell'Australia, secondo quanto hanno riferito i media locali. Si ritiene che il velivolo, un Bell Boeing V-22 Osprey, trasportasse più di 20 militari quando si è schiantato nelle Isole Tiwi, a nord di Darwin, nel territorio del Nord australiano, durante un'esercitazione. L'emittente Abc ha riferito che diverse persone sono state salvate dopo l'incidente e che fino a questo momento non ci sono notizie di vittime.

La Abc ha citato un portavoce del Ministero della Difesa australiano che ha affermato che l'incidente è avvenuto durante l'esercitazione congiunta Usa-Australia denominata 'Predator's Run 2023'. "I rapporti iniziali suggeriscono che l'incidente coinvolge personale della difesa degli Stati Uniti e che i membri delle forze di difesa australiane non sono coinvolti", ha detto il portavoce della Abc. "In questa fase iniziale critica, la nostra attenzione è nella risposta all'incidente e per la sicurezza delle persone coinvolte".