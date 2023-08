Mondiali atletica Budapest, Kiplangat oro maratona maschile

(Adnkronos) - Victor Kiplangat vince la medaglia d'oro nella maratona maschile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Il 23enne ugandese trionfa in 2h08'53'' al termine di una gara in cui è protagonista dal 27esimo km e in cui fa il vuoto a totale a 4 km dal traguardo. Argento all'israeliano Manu Teferi (2h09'12") e bronzo all'etiope Leul Gebresilase (2h09'19''). Per l'Italia, Daniele Meucci chiude al decimo posto (2h11'06''), davanti a Yohanes Chiappinelli che si piazza undicesimo (2h11'12'').