Fondi Europei? Non basta richiederli, occorre la lungimiranza degli amministratori per spenderli bene

Il parco giochi per bimbi in frazione Zucchi

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno direttore,

con la presente volevo evidenziare un particolare che mi ha colpito particolarmente passando ieri pomeriggio, era già da un po' che non ci passavo nella strada centrale che va da Magliano Alpi zona stazione, passando dagli Zucchi per transitare nella zona di Magliano Carmine.

La situazione strada e pista ciclabile, se pur ancora da ultimare mi ha colpito, una cosa incredibile, il fosso e stato ricoperto e sopra e stata realizzata una bella pista ciclabile, la strada e stata allargata e si viaggia più in sicurezza senza contare il parco giochi bimbi agli Zucchi e quello vicino al municipio del Carmine.

E non ultimo le telecamere in ingresso comune detto dal cavalcavia zona stazione che ha risolto al 100% il problema della prostituzione, per non parlare del tempio crematorio dove troviamo, nonostante il momento, una realtà confortante.

Ma quello che conta molto, parlando con alcuni consiglieri dell'amministrazione Bailo, che questi lavori sono stati fatti anche grazie ai fondi europei, che non basta una semplice richiesta per ottenerli, ma sotto c'è un grosso lavoro di squadra e una amministrazione lungimirante.

Con la speranza che se alcune amministrazioni italiane avessero bisogno di informazioni al riguardo, come riferito dal sindaco Bailo, non esitassero a contattare lui o la sua squadra.

Sicuramente dimentico altri comuni, ma speriamo che le amministrazioni pubbliche seguano l'esempio della amministrazione del comune di Magliano Alpi e anche Cuneo.

Un saluto a tutti