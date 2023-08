A Saluzzo torna l'appuntamento con "Sport in Piazza"

La Città di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni anche quest’anno propongono la manifestazione settembrina che prenderà piede nel centro cittadino, in quell’area pedonale che tanto si adatta ad ospitare momenti di incontro per i saluzzesi, e non solo.

Torna infatti Sport in Piazza è l’occasione che, a Saluzzo come in tutta Italia, offre una vetrina ad Associazioni sportive e atleti per far scoprire gli sport che caratterizzeranno un intero anno scolastico e, per il pubblico di neo-atleti, per scegliere quale sarà la nuova passione sportiva.

Soprattutto, l’Amministrazione e l’Ente ritengono importante che questo evento sia riconosciuto come uno degli appuntamenti centrali del SETTEMBRE SALUZZESE, in quanto momento di socialità ed educazione per giovani e giovanissimi. I visitatori potranno sperimentare le diverse discipline e conoscere gli atleti che si fanno portavoce delle Terre del Monviso nelle competizioni a livello nazionale e non solo.

Le aree interessate dalla manifestazione saranno:

Corso Italia, via Ludovico II, rialzo di Piazza Garibaldi, Piazza Cavour, via Silvio Pellico.

Le Associazioni Sportive aderenti: