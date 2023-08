Ampia partecipazione alla polentata con l'Avis di Beinette, nonostante il maltempo

Neanche il maltempo è riuscito a fermare il tradizionale appuntamento con la polentata con l'Avis di Beinette.

Ieri, domenica 27 agosto, dopo la celebrazione della messa che, a causa della pioggia si è svolta in parrocchia, anziché al parco di Rifreddo come da tradizione, i volontari avisini hanno preparato la polenta al parco per poi servirla nel tendone montato in piazza in occasione dei festeggiamenti per San Magno.

Oltre 250 i partecipanti all'appuntamento, che si è concluso con il taglio della torta che celebra l'operato dell'Avis con lo slogan "Il ritmo nel sangue". Al pomeriggio, grazie al Gruppo Animatori di Beinette, sono stati organizzati giochi ed intrattenimenti per i più piccoli.

All'evento hanno presenziato i volontari della Croce Rossa di Peveragno, la Caritas e il "Caffè Equosolidale".