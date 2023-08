Ceresole d’Alba: don Eugenio Viberti cede la guida della parrocchia a don Lucian Avadani

Si compirà venerdì 1° settembre l’annunciato avvicendamento alla guida delle parrocchie di Ceresole d’Alba e di Cappelli. A don Eugenio Viberti, che continuerà come collaboratore, subentrerà don Lucian Avadani, già parroco a Montaldo Roero e Baldissero d’Alba.

Sabato 9 settembre la comunità religiosa e civile di Ceresole d’Alba accoglierà il nuovo parroco e ringrazierà don Eugenio per gli oltre vent’anni di servizio prestati nel centro roerino. "Un servizio che – dicono dal Comune – ci auguriamo continuerà per tanto tempo".

Per salutarlo i collaboratori parrocchiali hanno organizzato una semplice festa nell’ambito della novena della Madonna della Rosa. In particolare alle ore 16 di sabato 9 settembre è previsto il ritrovo presso il santuario con sacerdoti e autorità con un saluto di ringraziamento a don Eugenio, di benvenuto a don Lucian e di buon lavoro a entrambi. La tradizionale messa per gli anziani sarà animata dalla corale dei Cersulin e dalla Banda Musicale di Cherasco. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.