Ceva, prosegue l’opera di messa in sicurezza lungo gli argini del Tanaro. Per ora nessun ritardo

Con l’avvicinarsi dell’autunno, l’arrivo delle piogge di questi giorni e la conseguente apprensione per allerte meteo, il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone intende fare il punto sullo stato attuale del cantiere realizzato lungo le sponde del fiume Tanaro.



“I lavori per mettere maggiormente in sicurezza la città di Ceva sono in fase di attuazione - spiega il primo cittadino - e, secondo il contratto firmato con la ditta appaltatrice, attualmente siamo ancora nei tempi previsti di consegna. L’amministrazione comunale, per ora, insieme al direttore dei lavoro, può solo monitorare il cantiere affinché gli interventi previsti siano eseguiti in maniera sicura ed adeguata. Fino a questi giorni, l’azienda non ha ancora comunicato un eventuale ritardo nella consegna dei lavori, nel caso in cui ci fosse una criticità sulle tempistiche - conclude Bezzone -, sicuramente come Comune prenderemo i provvedimenti del caso, utilizzando i termini di legge”.



I lavori lungo il Tanaro hanno la finalità di ricalibrare gli argini, in modo che tutte le sponde del fiume siano in quota allo stesso modo, per porre rimedio ad eventuali fragilità e debolezze.



“Vorrei anche ricordare che le protezioni poste a tutela del cantiere non vanno rimosse - conclude il sindaco Bezzone -, cosa che accade sistematicamente con atti vandalici”.