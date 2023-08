Colle dell'Agnello, la Francia non riapre: torna chiuso anche il versante italiano

Non riaprirà - come invece comunicato nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 28 agosto) - il Colle dell'Agnello. A comunicarlo l'organo provinciale, con un dietrofront d'aggiornamento alla propria stessa, precedente, comunicazione.



Sembrava cosa fatta e invece, a causa delle condizioni meteo ancora incerte e alla decisione d’oltralpe di non riaprire dal versante francese, il colle dell’Agnello resterà chiuso ancora oggi 28 agosto, sulla base dell’accordo che regolamenta i rapporti transfrontalieri tra Italia e Francia.



C’è la speranza di poter riaprire regolarmente al transito domani 29 agosto. I lavori di sgombero della carreggiata sul lato italiano sono stati eseguiti, così come quelli per il ripristino delle condizioni di sicurezza.