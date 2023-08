Govone, mille firme per il "no" al biometano. Comitato invita esperto del Politecnico di Torino

Diffusa con una nota stampa in data odierna la notizia che, all’assemblea pubblica di domani, martedì 29 agosto alle ore 21 presso i locali della Pro Loco di Canove, sarà presente un tecnico esperto.

L’assemblea è convocata in seguito alla nota vicenda del progetto di realizzazione, nel territorio vicino alla frazione di Canove di Govone, di un grande impianto per la produzione di biometano, con l’utilizzo di scarti di lavorazione dello stabilimento Ferrero di Alba e di liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici.

Al progetto si oppongono gli abitanti e in seguito alla comunicazione tardiva e alle contestazioni popolari, il sindaco Elio Sorba ha rassegnato le dimissioni e il Comune è al momento commissariato.

Il Comitato No Biometano a Govone ha contattato nei giorni scorsi il professor Alberto Poggio, docente del Politecnico di Torino (Dipartimento Energia "Galileo Ferraris" - Ricercatore di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente - Green Team Energy), che ha iniziato a studiare il progetto e ha dato la sua disponibilità a intervenire nel dibattito.

Si legge nella nota diffusa dal comitato: “Il professor Alberto Poggio ci porterà la sua autorevole esperienza e i suoi consigli, e lo vogliamo anticipatamente ringraziare. La necessità di chiarire ogni dubbio, di approfondire la complessa tematica sotto tutti gli aspetti tecnici, ci ha spinto a coinvolgere uno dei massimi esperti del settore per fare emergere le potenziali criticità che questa ipotesi progettuale potrebbe comportare. Il professor Poggio commenterà il progetto e dialogherà con gli amministratori e i cittadini presenti”.

Nella nota risalta inoltre la soddisfazione del Comitato rispetto alla raccolta firme e ai fondi destinati alle spese che si dovranno affrontare. “I nostri volontari hanno già raccolto quasi un migliaio di firme per fermare l’impianto: il successo della raccolta firme è andato al di là di ogni aspettativa. Confidiamo nella massiccia presenza degli abitanti del Roero e dei territori circostanti per l’incontro di martedì sera. La posta in gioco ha una grande rilevanza per il nostro territorio, per la nostra salute e per l’economia della nostra area: non deleghiamo ad altri decisioni che devono essere nostre. Ricordiamo che è possibile versare il proprio contributo sul conto corrente intestato a Comitato No Biometano a Govone - IBAN: IT49 Y085 3047 6700 0000 0271 824”.

Appuntamento dunque martedì 29 agosto, alle ore 21 presso la Pro Loco di Canove di Govone nei pressi della chiesa parrocchiale.