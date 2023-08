Cuneese salva bambino che stava annegando alle Basse di Stura

Tragedia sfiorata alle Basse di Stura a Cuneo, tradizionale luogo di ritrovo per famiglie e di gioco per bambini e ragazzi. A darne conto l’avvocato cuneese Antonio Dell’Aversana, che riferisce quanto accaduto nel pomeriggio di sabato in un punto nel quale il fiume forma un laghetto dove grandi e piccini fanno il bagno.



"Qui - racconta il legale – un bambino di appena tre anni si è allontanato dai genitori con fratellini e cugini, avvicinandosi all’acqua per guardare i pesci. A un tratto, è caduto in acqua, e non sapendo nuotare, stava affogando. I bambini con lui stavano per buttarsi, ma anche loro erano troppo piccoli per farcela. Iurie Costachi, trentasettenne cuneese, al fiume con i figli, appena ha visto la scena e il bambino che urlava ma man mano stava annegando, con la testolina che andava sott’acqua, non ha esitato e si è immediatamente tuffato nel fiume accorrendo in suo soccorso e gridando agli altri bambini di stare fermi e non buttarsi nell’acqua, dato che erano piccoli e non sapevano nuotare. Il bimbo soccorso ha tossito espellendo tutta l’acqua e non è stato necessario chiamare i soccorsi".



“Appena ho visto la scena non ho esitato, anche perché gli altri bambini erano molto piccoli e se si fossero tuffati per accorrere in suo aiuto, probabilmente non sarei riuscito a salvarli tutti e sarebbe stata una tragedia – racconta l’autore dell’eroico salvataggio –. Due ragazzi hanno visto la scena all'altra riva e sono accorsi per sincerarsi delle condizioni di tutti".



Iurie Costachi ha risolto tutto con qualche escoriazione dovuta all’impatto violento con le pietre del fondale. Nulla rispetto alla gioia provata quando è uscito dall’acqua col bambino in braccio che lo abbracciava, mentre tutti i bimbi gli correvano incontro ringraziandolo per aver salvato il fratellino da morte certa.



I genitori, che non si erano accorti dell’accaduto, hanno mandato un altro bambino a prelevare il piccolo malcapitato, senza farsi però vivi. “Ho compiuto un gesto che chiunque al mio posto avrebbe fatto; mi ha stupito che i genitori non siano venuti a ringraziare e sincerarsi dell’accaduto, ma l’importante è che il bimbo abbia capito che non deve allontanarsi, perché in un attimo può succedere il peggio”.