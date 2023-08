Don Mauro Molineris nuovo parroco a Castiglione Tinella e Cossano, a Pocapaglia arriva don Marco Bevione

Dalla comunicazione della Diocesi di Alba datata 6 giugno 2023 si evince che saranno effettivi dal prossimo 1° settembre i trasferimenti di due parroci del Roero.

Don Mauro Molinaris lascerà Pocapaglia, dove era arrivato nel settembre 2019, essendo stato nominato parroco delle Parrocchie di Sant'Andrea in Castiglione Tinella, Beata Vergine del Buon Consiglio in Castiglione Tinella, frazione Santuario e San Giovanni Battista e San Nicolao in Cossano Belbo (Unità Pastorale 17).

Verrà sostituito da don Marco Bevione, nominato Parroco delle Parrocchie di San Vittore in Bra, frazione Pollenzo, Santi Giorgio e Donato in Pocapaglia e Beata Vergine del Buon Consiglio in Pocapaglia, frazione Macellai (Unità Pastorale 13).