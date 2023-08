Il maltempo non ha fermato il concerto di fine estate a Vicoforte

Si è svolto ieri, domenica 27 agosto, nonostante il mal tempo, nella splendida cornice del Chiostro del Monastero Cistercense del Santuario il tradizionale “Concerto di fine estate” dell’orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo.

Diretta dal maestro Aldo Salvagno, l’orchestra, accompagnata dal tenore Rino Matafu, ha presentato brani di grandi musicisti alla presenza di un pubblico meno numeroso del passato a causa della pioggia, ma sempre attendo ed interessato, che ha puntualmente partecipato al tradizionale appuntamento Vicese.

"Nel salutare e ringraziare tutti i presenti, - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - ho ricordato che la prima edizione del concerto di fine estate è di 20 anni fa. Infatti, in occasione del Convegno di studi del 28 agosto 2003, organizzato per celebrare i 400 anni di storia della Festa e Fiera del Santuario, si era esibita anche l’orchestra Bruni, diretta dal suo fondatore, il maestro Giovanni Mosca. La limitata possibilità di partecipazione da parte del pubblico, a causa del maltempo, non scoraggia future organizzazioni del Concerto per le quali stiamo già progettando le date."

Purtroppo il maltempo ha condizionato l’affluenza di pubblico che era sempre molto più numeroso, ma nulla ha tolto al fascino di una bellissima esibizione che si svolge grazie alla collaborazione dell’Amministrazione del Santuario ed al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che da sempre sostiene l’iniziativa.